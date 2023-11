Celine Dion hat einen seltenen Auftritt im Kampf gegen das Stiff-Person-Syndrom – Billboard

Edward Berthelot/Getty Images

Inmitten ihres anhaltenden Kampfes gegen das Stiff-Person-Syndrom hat Céline Dion am Montagabend ihren ersten öffentlichen Auftritt seit mehr als drei Jahren gehabt, als sie ein NHL-Spiel in der T-Mobile Arena in Las Vegas besuchte.

Die „My Heart Will Go On“-Sängerin besuchte das Spiel – ein Duell zwischen ihrer Heimatmannschaft, den Montreal Canadiens und den Las Vegas Golden Knights – mit ihren drei Söhnen, dem 22-jährigen René-Charles und dem 13-jährigen -alte Zwillinge Eddy und Nelson. Im Anschluss an das Spiel sprach der Hitmacher mit dem Canadiens-Team und gab ihnen Ratschläge, wie sie durchhalten und ihre Gesundheit erhalten sollten, außerdem schüttelte er Hände und posierte für Fotos.

Das Team teilte am Dienstag auf seiner Instagram-Seite ein Video von ihrem Treffen mit Dion mit der Überschrift: „Wenn sich Quebec-Embleme in Las Vegas treffen …“

Die Fans im Kommentarbereich waren erfreut, den 57-Jährigen lebhaft und gut gelaunt zu sehen. „Gott, wir haben sie so sehr vermisst!! Ich freue mich so, dich endlich wieder zu sehen, Königin @celinedion!!“ Ein Fan schrieb, während ein anderer Benutzer hinzufügte: „Celine, es ist magisch, dich endlich wiederzusehen! Bleib stark und gesund! Wir vermissen dich so sehr!!!“

Der Auftritt der fünfmaligen Grammy-Gewinnerin erfolgte, nachdem sie im Dezember 2022 ihre Diagnose des Stiff-Person-Syndroms bekannt gegeben hatte, einer seltenen Erkrankung, die durch unkontrollierte und schwere Muskelkrämpfe gekennzeichnet ist und von der einer von einer Million Menschen betroffen ist.

„Wie Sie wissen, war ich schon immer ein offenes Buch. Und ich war vorher nicht bereit, etwas zu sagen“, sagte sie in einem Video vom 8. Dezember. „Aber ich bin jetzt bereit … ‚Ich habe schon lange mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, und es war wirklich schwierig für mich, mich diesen Herausforderungen zu stellen und über alles zu sprechen, was ich durchgemacht habe.“

Nachdem sie ihre Symptome erklärt hatte und wie ihr Team zu der Schlussfolgerung ihrer Diagnose gekommen war, fügte Dion hinzu: „Leider beeinträchtigen diese Krämpfe jeden Aspekt meines täglichen Lebens. Manchmal erschwere ich das Gehen und kann meine Stimmbänder nicht mehr so ​​nutzen, wie ich es gewohnt bin. Ich muss zugeben, dass es ein Kampf war. Alles, was ich weiß, ist Singen, das habe ich mein ganzes Leben lang gemacht.“

Infolgedessen wurden Dions Tourdaten für 2023 entweder abgesagt oder auf 2024 verschoben.

Sehen Sie sich im Video unten an, wie Dion nach dem Spiel mit Eishockeyspielern chattet.