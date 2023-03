UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft gesuggereerd dat Manchester United en Liverpool de Engelse clubs waren die het meest betrokken waren bij de controversiële Europese Super League-voorstellen in 2021.

Bijna twee jaar geleden gaven 12 van de Europese topclubs te kennen een Europese Super League op te richten.

Manchester United, Liverpool, Man City, Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur, Real Madrid, Barcelona, ​​Atletico Madrid, Juventus, Inter Milan en AC Milan tekenden allemaal voor het project, maar felle tegenstand van bestuursorganen, fans en zelfs regeringen hielpen het project stop te zetten. voorstellen slechts 48 uur nadat de oorspronkelijke plannen waren aangekondigd.

Ceferin, aan het woord in een interview op De overlapping met Sky Sports‘ Gary Neville, onthult dat Man Utd en Liverpool “het meest betrokken” waren en dat hij het “verloor” met een official van een naamloze Engelse club, terwijl hij ook beweerde dat Man City en Chelsea niet zo toegewijd waren als het ging om toetreding tot de ontsnappingswedstrijd.

Ik kreeg een telefoontje van een van de Engelse clubs, ik zal niet zeggen welke. Ik verloor het een beetje en zei: ‘Jij gaat naar de hel. Vanaf morgen zijn jullie mijn vijanden. Ik wil je niet meer spreken’. Het was zwaar.

“Voor zover ik weet, waren helaas de eigenaren van je club (United’s) erg betrokken en ook Liverpool”, vertelde hij. De overlapping.

Afbeelding:

Fans van Manchester United hingen spandoeken en sjaals aan het Trinity Statue buiten Old Trafford terwijl ze protesteerden tegen de ESL-plannen





“Ik denk dat die twee van de Engelse kant het meest betrokken waren (in de Super League). De laatsten die meededen waren Chelsea en Manchester City. Ik ben niet zeker van Tottenham en Arsenal.

“Toen ik in Zwitserland aankwam, kreeg ik een telefoontje van een van de Engelse clubs die zei dat we ons bij dit project moesten aansluiten. Ze vonden het niet leuk, maar wilden niet de enigen zijn. Twee clubs waren aarzelend in Engeland zeiden ze dat ze vrienden met ons wilden blijven, onze vrienden van binnenuit.

Afbeelding:

Liverpool-supporters hingen spandoeken buiten Anfield na de aankondiging van de ESL-plannen





“Zowel Chelsea als Manchester City aarzelden vanaf het begin en het was een van deze teams die mij belde.”

“Ik kreeg een telefoontje van een van de Engelse clubs, ik zal niet zeggen welke. Ik verloor het een beetje en zei: ‘You go to hell. Vanaf morgen zijn jullie mijn vijanden. Ik wil niet met jullie praten.” meer’. Het was moeilijk.”

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler



Jamie Carragher zegt dat de Premier League de defacto Super League is en dat teams als Barcelona, ​​Real Madrid en Juventus het niet leuk vinden dat ze financieel achterblijven



Ondertussen sprak Ceferin ook over de veronderstelde financiële kracht van de Premier League in vergelijking met de andere nationale competities van Europa, maar de UEFA-voorzitter prees de Engelse topklasse en suggereerde dat de andere Europese competities een inhaalslag moeten maken.

Hij voegde eraan toe: “Daar maak ik me geen zorgen over.

“Ik denk dat de Premier League het goed doet en dat de andere competities het beter zouden moeten doen.”

Ceferin over Barca, Real en Juve: ‘Het is hun recht om aan te vallen, maar ons recht om te negeren’

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler



Bernd Reichart, de CEO van A22 – de organisatoren van de nieuwste Europese Super League-voorstellen – legt hun herziene plannen uit om de structuur en het bestuur van het Europese voetbal te veranderen



Barcelona, ​​Real Madrid en Juventus blijven erop gebrand om een ​​nieuwe Europese Super League door te drukken, die tot 80 teams in een multi-divisie-indeling zou kunnen bevatten.

De drie clubs zijn nu verwikkeld in een juridische strijd met de UEFA in een poging de weg vrij te maken voor een nieuwe competitie in de toekomst.

Maar Ceferin houdt vol dat er nog steeds niet veel steun is voor nieuwe voorstellen voor een nieuwe prijsvraag.

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler



Kaveh Solhekol legt uit waarom Premier League-clubs niet kunnen deelnemen aan een vernieuwde Europese Super League of een andere ontsnappingscompetitie



“Ze zeggen dat de UEFA een monopolie heeft en dat ze het recht hebben om hun eigen competitie te organiseren”, zei hij. “Mijn antwoord is: organiseer je eigen wedstrijd. We hebben ze nooit tegengehouden om hun eigen wedstrijd te organiseren.

“A22 Sports wilde een ontmoeting met mij. Sommige van mijn jongens zeiden waarom ik ze zou ontmoeten, maar ik dacht dat als ik ze niet zou ontmoeten, ze zouden zeggen dat de arrogante UEFA niet wil ontmoeten. Ik Ik wil ze niet alleen ontmoeten, want ik vertrouw ze niet als ze mijn woorden misbruiken.

“Dus nodigde ik ECA-clubs, competities, fans en FIFPRO uit in de kamer. Ze wisten het niet. Ik zal alleen de voorzitter van de Engelse fans citeren die zei: ‘Je hebt minder supporters dan (het) VK had premiers in de afgelopen twee maanden.’

“Iedereen was tegen hen. Niemand wil met hen spelen, maar ze roepen nog steeds dat de UEFA het niet toestaat. We hebben geen macht. Als je wilt, kun je je eigen voetbalclubs oprichten en morgen met je competitie beginnen.” “

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler



Rob Dorsett legt uit waarom er meer achter de nieuwe voorstellen voor promotie en degradatie zit in de laatste plannen voor een Europese Super League dan aanvankelijk aangekondigd



Hij voegde eraan toe: “Ik weet niet zeker wat ze willen, omdat ze ons nooit vertellen wat ze willen.

“Ze vallen de UEFA niet aan, maar ze vallen het voetbalsysteem en de voetbalpiramide aan. Ze vallen alles aan wat hier al honderden jaren is.

“Het is hun recht om aan te vallen, maar het is ons recht om ze te negeren.”