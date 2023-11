Cedar Fair und Six Flags werden fusionieren, um ein Spiele-Kraftpaket in Nordamerika zu schaffen

Nov. 5. 2023 – Cedar Fair und Six Flags fusionieren zu einem expansiven Vergnügungsparkbetreiber mit Niederlassungen in 17 US-Bundesstaaten und drei Ländern. Das zusammengeschlossene Unternehmen mit einem Wert von mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar wird über 27 Vergnügungsparks, 15 Wasserparks und neun Resortimmobilien in den USA, Kanada und Mexiko verfügen. (Foto mit freundlicher Genehmigung: Carowinds)

ZUGEHÖRIGE PRESSE – Cedar Fair und Six Flags fusionieren zu einem expansiven Vergnügungsparkbetreiber mit Niederlassungen in 17 US-Bundesstaaten und drei Ländern. Das zusammengeschlossene Unternehmen mit einem Wert von mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar wird über 27 Vergnügungsparks, 15 Wasserparks und neun Resortimmobilien in den USA, Kanada und Mexiko verfügen. Darüber hinaus wird es Unterhaltungspartnerschaften und ein Portfolio an geistigem Eigentum geben, darunter Looney Tunes, DC Comics und Peanuts. Mehr lesen Vergnügungsparks verzeichneten einen Umsatzanstieg, hatten jedoch seit der Pandemie Schwierigkeiten, die Besucherzahlen zu steigern, auch wenn andere Unterhaltungssektoren wieder auf die Beine kamen. Es wird erwartet, dass ein Zusammenschluss zweier großer Player zumindest die Kosten senken wird. Cedar Fair meldete im dritten Quartal eine Besucherzahl von 12,4 Millionen Gästen, ein Anstieg von 1 % gegenüber dem Vorjahr. Six Flags meldete im dritten Quartal einen Anstieg der Besucherzahlen um 16 % auf insgesamt 9,3 Millionen Gäste. Aber Vergnügungsparks, darunter auch Six Flags, hatten Schwierigkeiten, Menschen durch die Tore zu bekommen, sagte James Hardiman von Citi Investment Research. „Während die Themenparkbranche als Ganzes seit Beginn der Pandemie unter erheblichem Druck stand, hat Six Flags mit einer volatilen neuen Besucherzahl- und Preisstrategie, die sich nur schwer durchsetzen konnte, zusätzlichen Druck erzeugt und ihre Kernkunden verärgert." und führte zu einem dramatischen Rückgang der Besucherzahlen", schrieb Hardiman. Six Flags und Cedar Fair, die sich geografisch kaum überschneiden, rechnen innerhalb von zwei Jahren nach Vertragsabschluss mit Kosteneinsparungen in Höhe von 120 Millionen US-Dollar. Six Flags und Cedar Fair haben bereits über mögliche Deals gesprochen, wobei Six Flags bereits 2019 ein Angebot für Cedar Fair unterbreitet hatte, das jedoch abgelehnt wurde. SeaWorld wandte sich letztes Jahr mit einem Angebot an Cedar Fair, aber auch dieser Vorschlag wurde abgelehnt. Gemäß der am Donnerstag bekannt gegebenen Vereinbarung erhalten die Anteilinhaber von Cedar Fair für jede gehaltene Einheit eine Stammaktie des fusionierten Unternehmens, während die Aktionäre von Six Flags für jede gehaltene Aktie 0,5800 Aktien des fusionierten Unternehmens erhalten. Die Anteilseigner von Cedar Fair werden etwa 51,2 % des kombinierten Unternehmens besitzen, während die Anteilseigner von Six Flags etwa 48,8 % besitzen werden. „Unsere Fusion mit Six Flags wird zwei der bekanntesten Vergnügungsparkunternehmen Nordamerikas zusammenbringen, um eine stark diversifizierte Präsenz und ein robusteres Betriebsmodell zu schaffen, um das Parkangebot und die Leistung zu verbessern“, sagte Richard Zimmerman, CEO von Cedar Fair, in einer vorbereiteten Erklärung. Zimmerman wird Präsident und CEO des kombinierten Unternehmens sein. Selim Bassoul, Präsident und CEO von Six Flags, wird Executive Chairman. Die Unternehmen sagten, dass sich die saisonale Volatilität aufgrund ihrer breiteren geografischen Präsenz als Einzelunternehmen abschwächen dürfte. Dem neu gebildeten Vorstand des Unternehmens werden sechs Direktoren von Cedar Fair und sechs Direktoren von Six Flags angehören. Das Unternehmen wird seinen Hauptsitz in Charlotte, North Carolina, haben und wesentliche Finanz- und Verwaltungsaktivitäten in Sandusky, Ohio, wo Cedar Fair seinen Sitz hat, behalten. Six Flags hat seinen Sitz jetzt in Arlington, Texas. Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, wird das kombinierte Unternehmen unter dem Namen Six Flags firmieren und unter dem Tickersymbol „FUN“ an der New Yorker Börse gehandelt. Die Transaktion, die von den Vorständen beider Unternehmen genehmigt wurde, soll in der ersten Hälfte des nächsten Jahres abgeschlossen werden. Es bedarf noch der Zustimmung der Six Flags-Aktionäre. Die Aktien von Six Flags Entertainment Corp. und Cedar Fair LP blieben vor der Eröffnungsglocke am Donnerstag im Wesentlichen unverändert, aber beide sind diese Woche um mehr als 9 % gestiegen, nachdem Gerüchte über einen Deal die Runde machten.

