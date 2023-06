München. Mit einem neuen Zehn-Punkte-Programm wollen sich CDU und CSU inhaltlich und strategisch als klare Alternative zur Ampelregierung präsentieren. Die Kernforderungen lauten: umfangreiche Steuer- und Abgabensenkungen, ein „Steuerlastmoratorium“ für Unternehmen, eine „Hightech-Agenda“ für Deutschland, aber auch ein härteres Vorgehen gegen Clankriminalität. Das Heizungsgesetz wird strikt abgelehnt, zudem fordert die Union die Abschaffung der Erbschaftssteuer auf das Elternhaus. Das Papier trägt den Titel „Agenda für Deutschland“ und soll bei der gemeinsamen Sitzung der beiden Parteipräsidien an diesem Freitag in München beraten und verabschiedet werden. Dies lag der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend vor.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

„Wir erneuern damit unseren bürgerschaftlichen Alleinvertretungsanspruch“, heißt es in dem Papier, das am Abend an die Mitglieder des Präsidiums verschickt wurde. „Die Union steht für Kurs statt Chaos, für echte volksnahe Politik statt ideologische Moralpolitik.“ mit Ampelkampf statt Stabilität für Deutschland.“ „Mehr Debatte und weniger Diktat“, fordert die Union.

Kapitalradar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag.

Die AfD, die am Sonntag erstmals einen Bezirksposten in Deutschland gewonnen hat, wird in der Zeitung nicht erwähnt. „Haltung zeigen heißt, Themen zu diskutieren statt Wähler zu diffamieren“, heißt es an einer Stelle.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Einige Punkte aus dem Forderungskatalog im Überblick:

CDU und CSU fordern eine „Entlastungsoffensive“ für den Mittelstand. Es brauche „eine breite Steuer- und Abgabenentlastung für Gering- und Normalverdiener“. Darüber hinaus fordert die Union finanzielle Anreize für Überstunden, „z. B. Steuerbefreiung für Überstunden oder eine aktive Rente: Mehr Arbeit muss sich mehr lohnen“.

Die Union sagt „Nein zum Heizungsgesetz und nein zur Erbschaftssteuer auf das Elternhaus“. Die Grunderwerbsteuer für die erste selbstgenutzte Immobilie soll gesenkt werden, außerdem soll es vorerst keine zusätzlichen Auflagen geben, die den Bau verteuern würden.

Ampelkoalition einigt sich auf Heizungsgesetz Die Verabschiedung des umstrittenen Gebäudeenergiegesetzes soll möglichst in den kommenden Wochen gesichert werden. © Quelle: Reuters

CDU und CSU fordern, „alle Projekte zu stoppen, die Unternehmen mit zusätzlicher Bürokratie, höheren Zöllen und Steuern oder höheren Standortkosten belasten“. Zudem muss die Stromsteuer umgehend auf das notwendige europäische Minimum gesenkt werden. Nach dem Willen der Unionsparteien solle Klimaschutz „vorrangig über marktwirtschaftliche Anreize statt gesetzlicher Verbote“ funktionieren.

Mit einem neuen Innovationsfonds, finanziert aus öffentlichen und privaten Mitteln, wollen CDU und CSU eine „Hightech-Agenda“ für Deutschland auf den Weg bringen. „Der erste Quantencomputer, der erste Kernfusionsreaktor, die erste europäische KI – wir wollen, dass bei diesen Innovationen ‚Made in Germany‘ steht“, heißt es in dem Papier.

Die Union fordert „eine deutliche Reduzierung der illegalen Migration“ und betont zudem: „Solange Europas Außengrenzen nicht wirksam geschützt sind, müssen wir unsere Landesgrenzen schützen.“

CDU und CSU fordern unter anderem „sofortige Ausweisungen“ für ausländische Clanmitglieder. Für Clanmitglieder mit deutschem Pass soll – zumindest wenn der begründete Verdacht besteht, weitere Straftaten vorzubereiten – die sogenannte Sicherungsverwahrung verlängert werden.

Die Union will „ein Frauensicherheitspaket und ein deutlich härteres Vorgehen gegen Gewalt gegen Frauen“. „Wir wollen eine Fußfessel einführen, um Gewalttäter digital zu überwachen und Verstöße gegen Annäherungsverbote zu verhindern“, heißt es in dem gemeinsamen Papier.

Neben einer dauerhaften Erhöhung der Verteidigungsausgaben fordert die Union „ein NATO-Rüstungsabkommen“. „Die Nato-Staaten untereinander sollten sich von Regelungen zum Waffenexport oder Beschaffungsrecht befreien“, hieß es. Ein Verteidigungsbündnis darf nicht an der Verwaltungsbürokratie scheitern.

„Mit diesen Entscheidungen können wir den Menschen in Deutschland mehr Vertrauen in unsere Demokratie und mehr Rechtssicherheit in unserem Land geben“, argumentieren CDU und CSU. „Wir stellen uns der politischen Diskussion auf allen politischen Ebenen. Aber wir lassen nicht zu, dass anständige Bürger unseres Landes sich fragen, ob sie ihre Meinung noch äußern können, ohne dadurch diskreditiert zu werden. Wir wehren uns gegen eine moralisch überzogene Einschränkung des öffentlichen Diskurses.“

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

RND/dpa