CDU-Politiker zankt sich auf Twitter: Hat der WDR-Kinderreporter nur Grüne interviewt?

Hardt teilte seine Gedanken in zwei Tweets mit und schrieb in einem Beitrag: „Im Bundestag interviewt der WDR Politiker über einen netten kleinen Jungen. Ich saß genau zwischen dem Jungen und einem Redakteur, der dem Jungen die Fragen über das Radio ins Ohr geflüstert hat.“ Offenbar fand Hardt dieses Vorgehen unverständlich. Der Post polarisierte die Twitter-Community. Steffen Bilger, wie Hardt Bundestagsabgeordneter, stimmte seinem Kollegen zu und kommentierte: „Es ist sowieso verstörend, dass ihm die Fragen gestellt wurden. Ich bin mir sicher, dass er das alleine geschafft hätte.“

Außerdem machten sich einige Leser über seinen Post lustig: „Jürgen, du alter Detektiv“ schrieb einer. Andere Nutzer sahen darin nichts Schlechtes: „Ok, und wo genau liegt das Problem? Entweder du machst Aussagen oder du machst keine, egal wer fragt.“

Das Interview war beendet, als die Antwort „CDU“ lautete.

In seinem nächsten Beitrag wurde Hardts Problem jedoch deutlicher. Er schrieb: „Immer der gleiche Vorgang: „Von welcher Partei bist du?“ Wenn die Antwort „CDU“ war, war das Interview beendet. Nicht so bei Grünen-Politikern, z. B. Ricarda Lang. Sehr ausgeglichen … Was soll das heißen?“

FOCUS online hat beim WDR nachgefragt und den Sender mit Hardts Vorwürfen konfrontiert. Die Kinderreporterin war deshalb für die Sendung „Die Carolin-Kebekus-Show im Bundestag“ aktiv. Auf die Frage, ob CDU-Politiker darauf verzichtet werde, schreibt der Sender: „Politiker aller Parteien wurden für einen einzigen Spieler in der Sendung ausgewogen satirisch befragt. Wenn sich herausstellte, dass die Gespräche wenig Substanz hatten, wurden einige Interviews abgebrochen, jedoch unabhängig von der betroffenen Partei. Es wurde auch versucht, mit Politikern zu sprechen, von denen erwartet werden konnte, dass sie der Öffentlichkeit so gut wie möglich bekannt sind.“

Demnach hatte das Reporterteam bereits andere CDU-Politiker interviewt, da das Interview direkt nach der Parteifrage abgebrochen wurde.