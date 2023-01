CDU: Merz sieht keinen Platz mehr für Maaßen

Stand: 29.01.2023 06:02 Uhr

Der neue Vorsitzende der Werteunion, Maaßen, ist in der CDU nicht erwünscht. Parteichef Merz begründete dies in der „Bild am Sonntag“ mit seiner Sprache und den von ihm geäußerten Ideen.

Für CDU-Chef Friedrich Merz ist „das Maß voll“. Für den neuen Vorsitzenden der Werteunion, Hans-Georg Maaßen, sieht er keinen Platz mehr in der CDU. „Wir haben Herrn Maaßen gebeten, die Partei zu verlassen. Es ist nicht einfach, aus der Partei ausgeschlossen zu werden, aber wir prüfen derzeit sorgfältig, welche Möglichkeiten wir haben“, sagte Merz der „Bild am Sonntag“. Ausschlaggebend sind die Sprache und die Vorstellungen des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten.

Maaßen hatte dieses Amt von 2012 bis 2018 inne. Er musste das Amt nach Befragungen zu rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz räumen.

Maassen schadet dem Bundesamt für Verfassungsschutz

Der aktuelle Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, wirft seinem Vorgänger Maaßen vor, mit rechtsradikalen Äußerungen dem Verfassungsschutz zu schaden. „Weil wir immer wieder mit solchen Sachen in Verbindung gebracht werden“, sagte Haldenwang im „Interview der Woche“. Deutschlandfunk.

Neuer Chef der Werteunion

Am Samstag wurde Maaßen zum Vorsitzenden der rechtskonservativen Werteunion gewählt. Die CDU, die ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn prüft, warf Maaßen eine „schäbige Dreckskampagne“ gegen ihn vor.

Die 2017 gegründete Werteunion versteht sich als eine Gruppe konservativer Christdemokraten. Unter der damaligen Parteichefin Angela Merkel sei die CDU ihrer Meinung nach zu weit nach links gerückt. Der Verband fordert, dass wieder konservativere Positionen vertreten werden.

Die Bundes-CDU ist der Werteunion wegen ihrer Kritik am offiziellen Parteikurs ein Dorn im Auge. Nach Angaben der Gruppe hat sie rund 4.000 Mitglieder.

CDU prüft Parteiausschluss

Die Bundes-CDU hatte am Dienstag angekündigt, ein Parteiausschlussverfahren gegen Maaßen zu prüfen. Der 60-Jährige hatte zuletzt auch mit rechtspopulistischen Äußerungen für Aufsehen gesorgt. Maaßen sprach vergangene Woche in einem Interview mit einem rechtspopulistischen Internetportal. „Nach der grün-roten Rassentheorie sind Weiße eine minderwertige Rasse“, behauptete er dort unter anderem.