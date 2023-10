Ein Fall sexueller Belästigung bewegt derzeit Bundeswehr und Politik: Ein General gerät in eine „Kussaffäre“, bei der Aussage gegen Aussage steht. Aus der CDU gibt es daher Kritik an einer übereilten Entscheidung von Verteidigungsminister Pistorius.

Der bisherige Kommandeur der Inneren Führungszentrale der Bundeswehr, Generalmajor Markus Kurczyk, ist von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in den vorläufigen Ruhestand versetzt worden. Nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) in Bonn erhielt er seine Entlassungsurkunde von Generalinspekteur Carsten Breuer. Das bestätigte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums gegenüber der „SZ“. Zuvor hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius dies angeordnet.

Vorausgegangen war ein Vorwurf der sexuellen Belästigung am Rande der Invictus Games in der Merkur Game Arena in Düsseldorf. Ein Soldat wirft Kurczyk vor, ihn am 16. September in einer Business-Lounge am Rande der Abschlusszeremonie der Invictus Games gegen seinen Willen zweimal auf die Wange geküsst zu haben. Kurczyk dementierte dies kürzlich in der „Neuen Zürcher Zeitung“ energisch und sprach lediglich von einer Umarmung. Sie hätten sich umarmt, wie Männer sich umarmten. Er beklagt, das Verteidigungsministerium habe ihn „zu einem Spielzeug für verantwortungslose Whistleblower und skandalsüchtige Redakteure“ gemacht.

Kurczyk ist seit 40 Jahren in der Bundeswehr, diente in Afghanistan und ist Träger des Ehrenkreuzes der Bundeswehr. Seit September gilt in der Bundeswehr eine neue Regelung zum „Umgang mit Sexualität und sexualisiertem Fehlverhalten“, die in diesem Fall eine wichtige Rolle spielt. Der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter sagte der „SZ“, es sei wichtig, mit solchen Vorwürfen besonders sensibel und diskret umzugehen „und sie vor einem voreiligen Urteil vollständig aufzuklären.“ Eine Beurlaubung bis zur Klärung sei eine sinnvolle Option, eine vorzeitige Pensionierung – ohne die Klärung abzuwarten – halte er jedoch nicht für ein gutes Zeichen von Führungsstärke, sagte Kiesewetter mit Blick auf Verteidigungsminister Pistorius.

Insbesondere für solche Anschuldigungen gilt die Unschuldsvermutung. Falsche Anschuldigungen oder voreilige Verurteilungen können die völlige Zerstörung einer Karriere in der Bundeswehr bedeuten. „Außerdem steigert eine voreilige Verurteilung tendenziell das Misstrauen gegenüber der Truppe und schwächt die Kameradschaft“, betonte Kiesewetter und sagte mit Blick auf den Rücktritt: „Das zeugt von Führungsschwäche, nicht von Stärke.“

Zu den Hintergründen der Entscheidung von Pistorius wollte sich das Verteidigungsministerium nicht äußern; Aus rechtlichen Gründen äußern sie sich grundsätzlich nicht zu möglichen Disziplinarverfahren und damit verbundenen Details, sagte ein Sprecher der „SZ“. Nach § 50 Soldatengesetz kann der Bundespräsident jedoch jederzeit beschließen, Berufsoffiziere der dort genannten Dienstgrade in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. „Dies geschieht grundsätzlich auf Antrag des Bundesministers der Verteidigung.“