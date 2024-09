bericht

Status: 26.09.2024 16:37 uur

Na chaotische gevolgen en het ontbinden van de konstituierenden in de Thüringer Landtag, werd de CDU-fractie „zum letzten Mittel“ gegrift en het Landesverfassungsgericht woedend. Die Sitzung zou niet werken.

In de tussentijd moeten de twee presidenten of één president aanwezig zijn bij het eerste bezoek aan de nieuwe Thüringer Landtags. De CDU-fractie is voorstander van het Thüringer Verfassungsgerichtshof, terwijl de AfD Alter President Jürgen Treutler in staat is om de beslissing van het Hooggerechtshof en de rechterlijke beslissing van de Abgeordneten te zien.

Andreas Bühl, de fractievoorzitter van de CDU-Fraktion, zei dat de fractie een chaotische Landtagssitzung zum letzten Mittel had. De achtergrond is een antrag van de CDU en Bundnis Sahra Wagenknecht (BSW) met zijn Geschäftsordnung, met de Verfahren zur Wahl van de Landtagspräsidenten die op deze manier zijn. Een abstimmung is de antragische leugen van de alternatieve president niet.

