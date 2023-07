Friedrich Merz bekräftigt, dass die CDU nicht mit der AfD kooperieren will, schränkt aber ein: Auf kommunaler Ebene müsse man demokratische Wahlen akzeptieren und dann nach Wegen suchen, diese gemeinsam zu gestalten, so der CDU-Chef.

Der CDUDer Vorsitzende Friedrich Merz hat erneut bekräftigt, dass die Union nicht mit der AfD kooperieren werde, diese aber auf „gesetzgebende Organe“ und „Regierungsformationen“ beschränkt habe. Kommunalpolitik sei etwas anderes als Landes- und Bundespolitik, sagte er am Sonntag im ZDF-Sommerinterview. Wenn die AfD jetzt einen Landrat in Thüringen und einen Oberbürgermeister in Sachsen-Anhalt gewählt habe, dann seien das demokratische Wahlen, sagte Merz. „Das müssen wir akzeptieren. Und natürlich müssen die Kommunalparlamente nach Wegen suchen, die Stadt, das Land und den Landkreis gemeinsam zu gestalten.“

Ein Verbot der AfD, wie zuletzt erneut diskutiert, lehnt Merz unterdessen ab. „Parteiverbote haben noch nie zur Lösung eines politischen Problems geführt.“

Friedrich Merz: „Wir messen uns nicht an der AfD“



Auf die Frage, was das ist AfD Angebote, die das Volk und die CDU nicht bieten, antwortete Merz: „Wir messen uns nicht an der AfD, aber wir sind die größte Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag, also die Alternative zu dieser Bundesregierung.“ Die Union muss jetzt Konzepte liefern und Vertrauen zurückgewinnen. Das ist ein schwieriger Weg. „Seit anderthalb Jahren geht es uns ganz gut. Aber wir müssen uns noch verbessern.“

Merz griff noch einmal einen Begriff auf, den er bereits am Mittwoch bei der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Andechs verwendet hatte. Er nannte die Union damals die „Alternative für Deutschland mit Substanz“. Im ZDF sagte er nun, die Opposition sei immer eine Alternative zur Bundesregierung. So ist Demokratie. „Es gibt eine Regierung und natürlich gibt es eine Alternative zu dieser Regierung – für Deutschland. In Deutschland, für Deutschland.“

Scharfe Kritik von SPD und Grünen



SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese kritisierte die Äußerungen von Merz scharf: „Ein Jahr vor der Landtagswahl in Ostdeutschland sind die Äußerungen von Friedrich Merz bestürzend. Er reißt die Mauer der Union gegen die Rechte in ihren Grundfesten ein“, sagte er „Süddeutsche Zeitung“. „Es sieht aus wie ein Freifahrtschein für diejenigen in der CDU im Osten, die schon immer über eine Zusammenarbeit nachgedacht haben.“

„Anstatt die Einheit der demokratischen Kräfte zu stärken, ist der vielbeschworene Schutzwall gegen die AfD offensichtlich nicht mehr klar“, schrieb die Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann Twitter. „Wohin soll das führen, liebe @CDU?!“ Sie hat hinzugefügt.

Bußgeld

DPA