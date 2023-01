CDU-Chef Friedrich Merz hat vor einer Überlastung der Infrastruktur in Deutschland gewarnt.

„Unser Land ist auf eine Infrastruktur für rund 80 Millionen Einwohner ausgerichtet“, sagte Merz der „Bild am Sonntag“. „Aber wir sind schon 84 Millionen. Unsere Städte und Gemeinden müssen mit uns wachsen. Wo kommen die Kindergärten her, wo kommen die Schulen her, wo kommen die Krankenhäuser her, wo kommen die Wohnungen her, wo ist das Ganze.“ Infrastruktur kommt? Das dürfen die Kommunen machen, lass es nicht bleiben.“

Der Oppositionsführer forderte mehr Kontrolle der Migration. „Wir müssen bei der Einwanderung klar unterscheiden: Wen brauchen wir? Und wer braucht uns?“ Merz fuhr fort. Es gilt das Asylrecht. „Wer keinen Anspruch auf Asyl hat, muss das Land wieder verlassen. Unser Leitsatz lautet: Menschlichkeit und Ordnung. Das sind zwei Seiten derselben Medaille.“ Die Einwanderung in den Arbeitsmarkt müsste dagegen in größerem Umfang erfolgen als bisher. „Es muss gut organisiert sein und natürlich mit einer herzlichen Willkommenskultur verbunden sein.“ Um mehr Fachkräfte nach Deutschland zu holen, müssten die Verfahren beschleunigt und vor allem digitalisiert werden. „Die deutschen Auslandsvertretungen haben schätzungsweise 45.000 Bewerbungen von teils hochqualifizierten Personen, die in den Unternehmen hier dringend gebraucht werden. Wir müssen Fälle viel schneller, mit weniger Personal, digital und mit künstlicher Intelligenz bearbeiten können.“ Für viel Kritik sorgte ein Auftritt von Merz, in dem er Migrantenkinder als „kleine Paschas“ bezeichnete. Eine pauschale Verurteilung will Merz in der Stellungnahme nicht erkennen. „Ich spreche nicht ‚allgemein‘ von kleinen Paschas, sondern immer wieder von den Millionen Einwanderern, die hier sehr gut integriert sind“, sagt Merz. „Meine Schilderung der Probleme, die wir beispielsweise in vielen Schulen unseres Landes haben, wird in den letzten zwei Wochen in Hunderten von Briefen bestätigt, die ich mit teils drastischen Beispielen erhalten habe. Wir müssen diese Probleme lösen.“

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH