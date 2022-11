CDU-Chef Friedrich Merz hat der Ampelkoalition vorgeworfen, mit dem geplanten Vorhaben gegen die gesetzliche Grundlage verstoßen zu haben

Alles sei „sehr kurzfristig, sehr kurzatmig“, sagte er im „Bericht aus Berlin“ des ARD-Hauptstadtstudios. Sogenannte Überweisungen gingen erst am Freitag ein.

„Das sind Ergänzungen zum Jahressteuergesetz, die nächste Woche auf der Tagesordnung stehen. Sachverständigenanhörungen stehen noch kurzfristig an.“ Und die ersten Äußerungen, die am Wochenende zu sehen waren, seien „verfassungswidrig“, kritisierte Merz. „Ob das Gesetzgebungsverfahren wirklich zu einem sinnvollen Abschluss kommt, ist völlig offen. Es hat gerade erst begonnen.“ Merz wies Vorwürfe zurück, die Verzögerung sei auf die Union zurückzuführen. „Wir haben der Koalition schon seit Monaten gesagt, dass wir jetzt gerne konkrete Vorschläge hätten. Die liegen seit vergangenem Freitag vor, also erst seit 48 Stunden.“ Das Gesetz muss auch vom Bundesrat verabschiedet werden. All dies ist nicht trivial und muss sorgfältig geprüft werden. „Im Nachhinein wird es nicht funktionieren und die Einheitlichkeit der Besteuerung, etwa alle Energieträger gleichermaßen mit der Umlage zu belasten, das ist ein Verfassungsgrundsatz bei der Einheitlichkeit der Besteuerung und muss eingehalten werden, auch wenn die Koalition das anders sieht.“

