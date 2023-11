CDC weitet die Krankheitsüberwachung an vier großen US-Flughäfen aus, darunter Logan – Boston News, Wetter, Sport

(CNN) – Die US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten weiten ihr Programm zur Überwachung von Infektionskrankheiten an vier großen US-Flughäfen auf mehr als 30 Krankheitserreger aus, darunter Grippe, RSV und andere Atemwegsviren.

Das auf Reisenden basierende Genomic Surveillance-Programm, das von der Travelers‘ Health Branch des CDC geleitet wird, wurde während der Covid-19-Pandemie eingeführt, um neue SARS-CoV-2-Varianten und andere Krankheitserreger durch Nasenabstriche und die Entnahme von Abwasserproben von ankommenden internationalen Reisenden an US-Flughäfen zu erkennen .

„Wir wissen, dass Reisende eine sehr wichtige Bevölkerungsgruppe sind, die bei der Verfolgung neuer und neu auftretender Infektionen berücksichtigt werden muss.“ Dr. Cindy Friedman, Leiterin des CDC-Programms zur genomischen Überwachung von Reisenden und Leiterin der Abteilung für Reisegesundheit der Behörde, sagte gegenüber CNN.

Das Programm betreibt derzeit die Covid-19-Überwachung an sieben großen internationalen Flughäfen in den Vereinigten Staaten. Im Rahmen eines Pilotprogramms wird es nun ausgeweitet, um am Boston Logan International Airport, San Francisco International Airport und Dulles International Airport mehr als 30 Bakterien, antimikrobielle Resistenzziele und Viren, darunter Influenza A und B, sowie das Respiratory Syncytial Virus, bekannt als RSV, zu testen in Washington, D.C. und John F. Kennedy International Airport in New York.

Das Programm zur Überwachung von Reisenden wurde 2021 eingeführt, als das CDC damit begann, Nasenabstrichproben von anonymen internationalen Reisenden zu sammeln, die an teilnehmenden Flughäfen ankamen und sich freiwillig für einen Abstrich bereit erklärten.

„Wir haben das als Konzept begonnen. Könnten wir Reisende dazu bringen, sich am Flughafen freiwillig zu melden und uns freiwillig eine Probe zu geben, wenn sie aus Ländern auf der ganzen Welt ankommen?“ sagte Friedman. „Und könnten wir genug Proben bekommen, um dann Tests und eine Genomsequenzierung durchzuführen und sehr schnell zu wissen, was in unser Land gelangt?“

Bis zum letzten Monat wurden im Rahmen des Überwachungsprogramms über 370.000 Reisende durch Nasenabstrichproben getestet, wobei sich wöchentlich rund 6.000 Reisende freiwillig melden. Das Programm hat Proben von Reisenden aus mehr als 135 Ländern gesammelt und mehr als 14.000 Proben zur weiteren Analyse sequenziert.

Das im August 2022 eingeführte Abwasserprogramm sammelt das Abwasser eines einzelnen Flugzeugs mithilfe einer maßgeschneiderten Sammelvorrichtung. Die Proben werden dann zur RT-PCR-Untersuchung an ein Labor geschickt. Wenn Proben positiv auf einen bestimmten Erreger wie Covid-19 ausfallen, werden sie einer Sequenzierung des gesamten Genoms unterzogen, um Varianten zu bestimmen.

„Eine Probe aus einem Flugzeug, das von einem weit entfernten geografischen Ziel kommt, kann uns Informationen über potenziell 200 bis 300 Personen geben, die sich in diesem Flugzeug befanden“, so Friedman.

Seit Beginn des Programms arbeitet die Agentur mit Ginkgo Bioworks zusammen, einem Biotech-Unternehmen, das sich auf den Aufbau einer globalen Biosicherheitsinfrastruktur konzentriert, um Regierungen, Gemeinden und Führungskräfte des öffentlichen Gesundheitswesens in die Lage zu versetzen, eine Vielzahl biologischer Bedrohungen zu verhindern, zu erkennen und darauf zu reagieren.

Matthew McKnight, General Manager für Biosicherheit bei Ginkgo Bioworks, fügt hinzu, dass Überwachungsprogramme wie TGS teilweise geschaffen werden, um eine weitere Gesundheitskrise wie die Covid-19-Pandemie zu verhindern. vom Geschehen ab.

„Der Traum ist, dass man überall auf der Welt an vielen, vielen Orten ähnliche Programme durchführt, sodass man viel früher erkennt, als wenn jemand in einem Krankenhaus auftaucht, wenn etwas auftaucht“, sagte McKnight. „Die Idee wäre: Wie verhindert man eine Pandemie? Man fängt etwas sehr früh ein, wodurch man es viel schneller in einen Impfstoffherstellungsprozess einbringen kann. Heute haben wir nicht so viel Frühwarnung, wie wir wollen. Und das sind die ersten Phasen davon.“

Durch Abwassertests und Nasenabstriche, sagte Friedman, habe TGS viele Covid-19-Varianten entdeckt, die bis zu sechs Wochen vor ihrer offiziellen landesweiten Meldung in die Vereinigten Staaten gelangten, darunter Omicron BA.2, BA.3, XBB und BA.2.86. Jetzt, sagte sie, konzentriert sich das Programm auf die Überwachung neu auftretender Atemwegsviren, während die Erkältungs- und Grippesaison zunimmt.

Derzeit bleibt die Rate der Covid-19-Krankenhauseinweisungen stabil und liegt laut CDC-Daten in der Woche bis zum 28. Oktober bei knapp über 15.700 Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner. Auch die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 hat sich in der letzten Woche nicht wesentlich verändert, es wurden knapp 600 Todesfälle gemeldet.

Die Grippesaison nimmt im ganzen Land leicht zu, aber die Aktivität bleibt gering, wie CDC-Daten zeigen. In der Woche bis zum 28. Oktober wurden von öffentlichen Gesundheitslabors 189 Influenza-Fälle gemeldet, wobei es sich bei 77 % um Influenza A und bei 23 % um Influenza B handelte.

„Wir sind an diesen Atemwegserregern im Herbst interessiert“, sagte Friedman. „Wir wollen sie sequenzieren können, damit wir die Genomik des Stammes kennen.“

Friedman betont außerdem, wie wichtig es ist, zu wissen, ob sich Virusstämme verändern und aus welchen Ländern sie stammen.

„Weltweit gibt es viele blinde Flecken, in denen es nur begrenzte Tests und Überwachung gibt“, sagte sie. „Im Allgemeinen liegt unser Fokus auf Flughäfen, die internationale Drehkreuze sind und über Flüge aus einer Vielzahl internationaler Standorte verfügen.“