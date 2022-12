CBS-eigene Sender zum kostenlosen Streaming-Dienst VUit hinzugefügt

In der Zwischenzeit bieten kostenlose, werbefinanzierte Streaming-Dienste wie Pluto TV von Paramount und Fox Corp .’s Tubi, die beide auch Nachrichtenoptionen bieten, verzeichneten zusammen mit den Werbeeinnahmen einen Anstieg der Zuschauerzahlen.

Gleichzeitig steht das Streaming-Geschäftsmodell unter Druck, da der wilde Wettbewerb die Abonnentenzahlen belastet und die Kosten für Inhalte in die Höhe schießen. Ein Großteil der Branche hat sich darauf konzentriert, werbefinanzierte Ebenen anzubieten, die den Verbrauchern eine günstigere Option bieten und eine weitere Einnahmequelle einbringen. Disney+ und Netflix vor kurzem eingeführte werbeunterstützte Optionen, nach Paramount+, NBCUniversals Peacock und Warner Bros. Entdeckung von HBO Max.

Das Wachstum des Dienstes steht an einem Wendepunkt für die Medienbranche. Streaming hat das traditionelle Pay-TV-Paket auf den Kopf gestellt, und Unternehmen berichten von starken Abonnentenverlusten, da die Verbraucher immer wieder auf Streaming umsteigen.

VUit, ausgesprochen „view it“, hat in den letzten zwei Jahren von mehr als 260 Sendern leise lokale Nachrichtensendungen und originelle, hyperlokale Programme wie Mountainbike-Rennen und Hochschulsport hinzugefügt.

„VUit ist ein Produkt, das auf lokalen Nachrichten basiert, und wir freuen uns, unsere 13 lokalen Streaming-Kanäle hinzuzufügen, um ihre US-Berichterstattung zu erweitern“, sagte Sahand Sepehernia, Senior Vice President of Streaming bei CBS Stations. „Wir haben eine langjährige Beziehung zu Syncbak und freuen uns, unsere Partnerschaft mit Jack und seinem Team auszubauen.“

„Wir befinden uns seit ein paar Jahren in dieser Art von Soft-Launch-Modus. Ziel war es, eine kritische Masse an Sendern zu erreichen. Dieser Deal mit CBS verschafft uns einen großen Teil der USA“, sagte Jack Perry, CEO von Syncbak. das Streaming-Technologieunternehmen hinter VUit.

Die Streaming-Nachrichtensendungen der 13 eigenen und betriebenen Sender von CBS, von denen zwei in den großen Märkten New York und Los Angeles betrieben werden, sowie CBS-Unterhaltungsprogramme wie „Inside Edition“ werden der kostenlosen, werbefinanzierten Plattform hinzugefügt.

Sender sind auch in Internetpaketen wie YouTube TV und verfügbar FuboTV , sowie in einigen Fällen auf Abonnement-Streaming-Diensten wie Peacock und Paramount+. Einige ihrer Inhalte finden auf kostenlosen, werbefinanzierten Diensten wie Pluto TV oder VUit ein Zuhause.

Da lokale Nachrichten für Verbraucher jedoch nach wie vor beliebte Inhalte sind und die Zuschauerzahlen bei Großveranstaltungen häufig steigen, könnten die Gebühren für die Weiterverbreitung in den kommenden Jahren noch steigen. Unternehmen mögen Nächster Stern und Sinclair Broadcast Group die 200 bzw. 185 Stationen besitzen, erzielen mit diesen Gebühren jährlich Einnahmen in Milliardenhöhe .

Der Analyst merkte an, dass die Eigentümer von Rundfunksendern keine Details darüber angegeben haben, wie Geschäfte mit Pay-TV-Betreibern wie Comcast im Vergleich zu Streaming-Diensten mit Rundfunksendern abschneiden, außer „die Transaktionen sind nicht äquivalent, also ist es ein kleiner Verlust.“

„Der Verlust von Pay-TV-Kunden beschleunigt sich und für Unternehmen wie Grey und Nexstar“, sagte Nicholas Zangler, Analyst bei Stephens, „passen sie sich an die Streaming-Welt an.“ Er fügte hinzu: „Es ist ein zweischneidiges Schwert, wenn man den Übergang zum [streaming] Fernsehwelt.“

Ein kürzliches Mountainbike-Rennen der Iceman Challenge in Traverse City, Michigan, das nur vom lokalen Sender WWTV auf der Plattform von VUit verfügbar war, zog Tausende von Zuschauern an.

„Lassen Sie uns den Zuschauer einfach in unsere Sandbox holen und ihn dazu bringen, sich irgendetwas anzusehen“, sagte Perry.

„Es sind nicht nur die lokalen Nachrichten, es sind alle lokalen Ereignisse, die an einem bestimmten Tag auf einem Markt stattfinden, dass wir jetzt den Marktplatz und die Technologie haben, um das an die Öffentlichkeit zu bringen“, sagte Mike Braun, Chief Digital Officer bei Graues Fernsehen ein früher Investor in Syncbak und VUit.

Brot und Butter von VUit gibt den Zuschauern die Möglichkeit, lokale Nachrichtensender außerhalb des Marktes zu sehen , aber mit marktinterner lokalisierter Werbung für den Zuschauer und origineller Programmierung mit typischen hyperlokalen Ereignissen, die in linearen Netzwerken nicht zu finden sind.

In den Wochen vor der Wahl verzeichnete VUit in Schlachtfeldstaaten wie Pennsylvania und Florida einen Anstieg der Zuschauerzahlen bei der politischen Berichterstattung. Als der Hurrikan Ian im September in Florida landete, sah VUit, wie die Zuschauer zu lokalen Nachrichtensendern im Bundesstaat abwanderten. Wie die Fernsehsender profitierte auch VUit von politischer Werbung für den diesjährigen Midterm-Wahlkampf.

Perry sagte, dass die Zuschauerzahlen von VUit exponentiell gestiegen sind, da es mehr Sender und Originalprogramme hinzugefügt hat – Grey TV, Cox, Hearst und kleine, in Privatbesitz befindliche Sender gehören zum Lineup – wobei der durchschnittliche Zuschauer in fast 30 monatlichen Sitzungen den Dienst besucht und dabei bleibt fast 30 Minuten am Stück herum.

Während große Medienunternehmen wie Paramount und NBCUniversal mit dem sich verschlechternden Werbemarkt zu kämpfen haben, der sich auf die Einnahmen auswirkt, sagte Perry, dass die Werbeeinnahmen von VUit, wenn auch gering im Vergleich zu diesen Giganten, nur gestiegen sind.

Der meistgesehene Sender, den Perry nicht offenlegen wollte, generierte im vergangenen Monat 19,30 US-Dollar pro Zuschauer, während ein durchschnittlicher VUit-Zuschauer 5,28 US-Dollar pro Monat oder 41 Cent pro Stunde einbringt.

Anfang dieser Woche gab NBCUniversal bekannt, dass es sich bei Peacock, das sowohl Abonnement- als auch Werbeeinnahmenmodelle hat, der 10-Dollar-Marke pro durchschnittlichem Benutzer nähert. Kürzlich gab Disney+ bekannt, dass es in den USA 6,10 US-Dollar an durchschnittlichen monatlichen Einnahmen pro Benutzer für seinen damaligen Nur-Abonnement-Service erhalten hat.

Um sicher zu sein, dass VUit immer noch nur Tausende von Zuschauern anzieht, im Gegensatz zu den Millionen, die an ausgereiftere, größere Streaming-Dienste wie Disney+ oder sogar kostenlose werbefinanzierte Dienste wie Pluto TV und Tubi gehen.

Perry bemerkte, dass die durchschnittliche Umsatzmetrik für VUit von Bedeutung ist, da die Plattform „sehr klebrig“ ist, was bedeutet, dass sie ihr Publikum langfristig hält. Streamer haben mit Kunden zu kämpfen, die die Möglichkeit haben, Abonnements einfacher zu kündigen als bei Pay-TV-Paketen.

Der Deal mit CBS hilft nur seinen anderen lokalen Nachrichtensendungen, sagte Perry, da Zuschauer aus größeren Märkten auf die Plattform kommen und sie erkunden werden. Neben einem Marketingschub im Jahr 2023 und dem Versuch, der Plattform weitere Sender hinzuzufügen, sagte Perry, dass er auf der Technologieseite nach Akquisitionen suchen werde, die die Navigation und Entdeckung von VUit verbessern.

