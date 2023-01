Cazoo Masters: Gerwyn Price muss sich in der zweiten Runde geschlagen geben, während Michael Smith Fortschritte macht | Darts Nachrichten

Dirk van Duijvenbode schlug Gerwyn Price in der zweiten Runde des Cazoo Masters in Milton Keynes; Weltmeister Michael Smith kämpfte zurück, um Ross Smith zu besiegen; Michael van Gerwen besiegte Jose de Sousa; Verfolgen Sie die Premier League Darts ab dem 2. Februar live auf Sky Sports





Gerwyn Price verließ das Masters, nachdem er gegen Dirk van Duijvenbode mit 8:10 verloren hatte

Gerwyn Price musste beim Cazoo Masters in der zweiten Runde gegen Dirk van Duijvenbode eine Niederlage hinnehmen, während Weltmeister Michael Smith sicher ins Viertelfinale einzog.

Price schied nach einem 10:8-Rückstand gegen Van Duijvenbode in Milton Keynes aus. Der Niederländer konnte im vorletzten Leg nicht das Beste aus fünf Matchdarts herausholen, bevor er den Sieg mit einem 11-Darter besiegelte.

Van Duijvenbode, der 15 seiner 16 Treffen mit Price verloren hatte, sagte zu pdc.tv: „Diese Matchdarts, die ich vorher im Bein hatte, waren die härtesten Darts, die ich je geworfen habe.

Weltmeister Michael Smith hat das Viertelfinale erreicht

„Ich setze mir immer hohe Standards. Wenn ich also nicht in jedem Spiel einen Durchschnitt von 100 erreiche, bin ich nicht glücklich, aber ich bin zufrieden damit, wie ich es geschafft habe, mich in diesem letzten Leg zu beruhigen.“

Van Duijvenbode trifft nun auf Chris Dobey, der Luke Humphries mit punktgleichem Sieg besiegte.

Michael Smith setzte sich mit 10-7 gegen Ross Smith durch und spielt als Nächstes gegen Danny Noppert, einen 10-9-Sieger über Stephen Bunting.

Ross Smith hatte im Oktober das Europameisterschaftsfinale zwischen den beiden gewonnen und auf dem Weg zur 4:2-Führung in der Marshall Arena 126, 130 und 136 Kombinationen herausgeholt, bevor der Weltmeister zurückschlug.

Und Michael Smith sagte: „Der Empfang, den ich bekam, war unwirklich und ich muss mich schnell daran gewöhnen, weil ich zu sehr damit beschäftigt war, ihn zu genießen.

„In dieser ersten Session, als Ross 126 und 130 auscheckte, dachte ich, es wäre wieder die Europameisterschaft!

„Jedes Mal, wenn er ein tonnenweises Finish hinterlassen hat, hat er es getroffen, aber ich habe eingegriffen, ich habe mein Risiko genutzt und bin froh, dass ich den Job erledigt habe.“

Der fünfmalige Masters-Champion Michael van Gerwen besiegte Jose de Sousa mit 10:7 und bereitete ein Duell mit Rob Cross vor, der nach einem 10:6-Sieg aus einem Duell mit Gary Anderson, das den höchsten kombinierten Durchschnitt erzielte, unter die letzten Acht vorrückte in der Geschichte des Wettbewerbs.

Cross und Anderson feuerten jeweils acht 180er und erzielten im Durchschnitt 112,32 bzw. 111,17.

Das andere Viertelfinale wird zwischen dem Titelgewinner von 2020, Peter Wright, und dem Champion von 2021, Jonny Clayton, ausgetragen.

Wright besiegte Dave Chisnall mit 10:7 und Clayton besiegte James Wade mit 10:3.

Die PDC wird den Zeitplan für die Premier League-Saison 2023 während der Veranstaltung bekannt geben, bevor die Kampagne am 2. Februar beginnt. Sehen Sie sich jede Woche der Premier League-Saison 2023 live auf Sky Sports an!