Cavani unter Uruguay-Spielern wegen WM-Störung gesperrt

Die FIFA sperrte die uruguayischen Spieler Fernando Muslera und Jose Maria Gimenez am Freitag für jeweils vier Spiele, weil sie Spieloffizielle aggressiv konfrontiert hatten, als das Team letzten Monat aus der Weltmeisterschaft ausschied.

Die Veteranen Edinson Cavani und Diego Godin müssen beim nächsten Spiel Uruguays ebenfalls eine Spielsperre verbüßen, teilte die FIFA bei der Verkündung des Disziplinarurteils mit.

– Stream auf ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mehr (US)

Die Spieler müssen alle Zivildienst für ein Fussballprojekt leisten und Bussen von bis zu 20.000 Schweizer Franken (21.600 US-Dollar) bezahlen, teilte die FIFA mit.

Die Unordnung flammte auf, als Uruguay in Katar nicht ins Achtelfinale einzog, obwohl es Ghana in seinem letzten Gruppenphasenspiel am 2. Dezember mit 2:0 besiegte.

Der uruguayische Fußballverband wurde ebenfalls mit einer Geldstrafe von 50.000 Schweizer Franken (54.000 US-Dollar) belegt und muss einen Teil seines Stadions für ein Heimspiel schließen.

Die FIFA-Disziplinarrichter entschieden, dass der Verband „für das diskriminierende Verhalten seiner Fans sowie für das Fehlverhalten, das anstößige Verhalten und die Verletzung der Grundsätze des Fairplay“ durch Spieler verantwortlich sei.

Uruguay-Spieler konfrontierten den deutschen Schiedsrichter Daniel Siebert nach dem Schlusspfiff im Al-Janoub-Stadion.

Sie glaubten, dass Uruguay in der Nachspielzeit einen Elfmeter bekommen sollte.

Ein Tor mehr hätte Uruguay statt Südkorea ins Achtelfinale befördert.

Cavani, Godin und Muslera spielten jeweils bei ihrer vierten Weltmeisterschaft und Gimenez war bei dieser dritten.