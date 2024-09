Die Wiesn ist in volledige Gange! Sinds 21 september verwelkomen we mensen met hun Münchner Theresienwiese. Veel beloftes liggen op het grote Volksfest der Welt. Dus besuchten besuchten weise Oliver Pocher, Simone Ballack, Thomas Gottschalk, Ralf Schumacher, Arnold Schwarzenegger en La Toya Jackson sterft tijdens het Oktoberfest. Wer auf der Wiesn nicht fehlen darf, is Cathy Hummels (36). De moderator kan een tag op het Volksfest gooien. Het achterliggende Spuren…

Cathy Hummels na viering Oktoberfest: „Kam met een dicken Fußheim“

Via Instagram post Cathy Hummels vanuit deze Tag over het Oktoberfest. Die TV-Bekanntheit schildert in één bericht: „Unser Wiesn-Tag heute war toll – obwohl es MEGA full war. Zwischendurch ich noch Wiesn-Wirtin…“ Maar het is niet zo lief, wie die 36 jaar gewünscht hätte heeft. Ze schrijft in dit social media-artikel: „Toen kreeg ik een klein ongelukje en kon ik eraan ontsnappen.“

Cathy Hummels: ‚Ik had mijn eigen handen‘

In een Instagram-verhaal wordt de transformatie van de verjaardagen van de kinderen weerspiegeld in de prachtige zomerherfst. „Dus ik ben blij, ik ben altijd blij, ik ben blij met mijn leven. Ik heb geweldige Schmerzen. Ik ben blij, ik heb mijn eigen kennis“, zegt Cathy Hummels. Wil je weten wat het is? De Münchner It-Girl erklärt: „Mir ist jemand auf den Fuß gotreten… Tut zemlich weh! Wiesn stop…“

Cathy Hummels laat in een Instagram-story weten dat ze blij zal zijn met het Oktoberfest.

Cathy Hummels is trots op onze ervaring: ik mis de Laune niet

De trots van de Zwischenfalls auf dem Oktoberfest hatte Hummels fell Spaß, die je verhalen over de show zal vertellen. Sie fuhr Kettenkarussell en saß gelukkig met anderen Wiesn-Besuchern beisammen. Ik zong Karussell – voordat het begon, sich zu drehen – zum Song „Die perfekte Welle“ van de band in juli met. Er is geen oorlog tijdens het Oktoberfest met de partij.

Cathy Hummels in Wiesn-Flirtbecken: Oorlog in mannenschau?

Over Cathy Hummels als je meer wilt weten over de Männerschau-oorlog? Schiet de macht van de moderator in het gesprek met de AZ die niet weet dat hij op Flirt-Kurs zit. Neben Hummels tuimelde vroeger rond tijdens het Oktoberfest en er waren meer prominente singles.

Ze zullen dus samen met Verena Kerth, Danni Büchner en Simone Ballack de bekendste zijn en in Tracht. Ook Oliver Pocher, Georgina Fleur en „Let’s Dance“ professional Christian Polanc waren aanwezig. Wil je flirten met het Oktoberfest? Cathy Hummels is klaar om afgemaakt te worden.