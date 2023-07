Cathie Wood von Ark Invest sagte, ihr Flaggschiff-Innovationsfonds habe sein China-Engagement auf Null reduziert, da der Entwicklungsmarkt mit einer Konjunkturabschwächung konfrontiert sei.

Das verriet der Tech-Investor ARK Innovation ETF mit einem verwalteten Vermögen von fast 9 Milliarden US-Dollar, hat sich von den Aktien getrennt, die Einnahmen aus China generieren, und ihr Portfolio in Richtung ihrer Lieblingswetten konsolidiert Tesla , Coinbase , Roku Und Zoomen im Marktabschwung.

„Wie immer in Bärenmärkten haben wir unsere Strategien auf die Namen konzentriert, von denen wir am meisten überzeugt sind, und insbesondere die chinesischen Namen kamen nach und nach heraus, während wir uns konzentrierten, so dass wir jetzt, zumindest in der Flaggschiff-Strategie, kein Engagement in China haben“, sagte Wood am Donnerstag in einem aufgezeichneten Investoren-Webinar.

ARKK besaß früher Anteile des chinesischen Technologieriesen Tencent und Immobilienstandort KE Holdings . Wood sagte, ihr Engagement in China und anderen Schwellenländern habe im Jahr 2020 etwa 25 % erreicht, da sie von Chinas erster Reaktion auf die Pandemie beeindruckt sei.

„Wir haben uns die fiskal- und geldpolitischen Reaktionen auf der ganzen Welt angesehen und waren von der Zurückhaltung Chinas beeindruckt. Sie haben kein Geld in das Problem geworfen. Sie waren sehr diszipliniert, was ihre geld- und fiskalpolitischen Reaktionen angeht“, sagte Wood.

Die Innovationsinvestorin sagte, sie habe ihre Haltung gegenüber China geändert, nachdem Peking begann, die Wirtschaft stärker in den Griff zu bekommen, indem es gegen Superreiche und den Technologiesektor vorging.

Die viel beachtete Investorin sagte, sie sei besonders besorgt über den chinesischen Immobilienmarkt, da das Land nach über einem Jahrzehnt rascher Expansion enorme Schulden gemacht habe.

„Es war für etwa 15 Jahre lang ein zweistelliges reales BIP-Wachstum verantwortlich … und ein solches Wachstum kann viele Sünden decken“, sagte Wood. „Und diese Sünden beinhalten normalerweise Schulden, und was besonders wichtig ist im Immobilienbereich, wir glauben, dass China in dieser Hinsicht vor dem Tag der Abrechnung steht.“

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) besitzt immer noch eine kleine Beteiligung an einem chinesischen E-Commerce-Unternehmen JD.com aber es hat andere chinesische Namen wie abgeladen Pinduoduo und Tencent.

Dennoch sagte Wood, sie könnte die an China gebundenen Aktien wieder aufstocken, wenn das Land die schwierige Zeit überwunden habe und der Markt in einen neuen Bullenzyklus eintritt.

„Mehr Diversifizierung während der Bullenmärkte, insbesondere wenn wir mehr Börsengänge verzeichnen und einige der Namen, die wir im Rahmen unserer Konzentrationsstrategie aufgegeben haben, noch einmal überdenken“, sagte Wood.

Ihr Flaggschiff-Fonds hatte bisher ein glänzendes Jahr, da sich ihre Top-Bestände von den starken Verlusten, die durch steigende Zinsen verursacht wurden, erholten. ARKK ist im Jahr 2023 um mehr als 50 % gestiegen.