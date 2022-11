Catherine Cortez Masto aus Nevada wird die Wiederwahl gewinnen, CNN-Projekte, die es den Demokraten ermöglichen, den Senat zu behalten

CNN

Die demokratische Senatorin Catherine Cortez Masto wird die Wiederwahl in Nevada gewinnen, so CNN-Projekte, und einen entscheidenden Sieg erringen, der es den Demokraten ermöglichen wird, die Kontrolle über den US-Senat zu behalten.

Cortez Masto galt lange Zeit als eine der am stärksten gefährdeten demokratischen Amtsinhaberinnen, als sie eine Herausforderung des ehemaligen Generalstaatsanwalts von Nevada, Adam Laxalt, in einem Staat abwehrte, dessen Wirtschaft von der Covid-19-Pandemie und der Inflation schwer getroffen worden war.

Mit Cortez Masto – dem ersten Senator aus Latina – der sich eine zweite Amtszeit sichert, werden die Demokraten 50 Sitze und die Republikaner 49 halten. Die Demokraten verteidigen auch einen Sitz in Georgia, wo der demokratische Senator Raphael Warnock und der Republikaner Herschel Walker auf einen 6. Dezember zusteuern abfließen. Aber selbst wenn die Republikaner diesen Sitz übernehmen würden, wäre die Kammer immer noch gleichmäßig geteilt, sodass Vizepräsidentin Kamala Harris immer noch die entscheidende Abstimmung durchführen könnte. Die Demokraten konnten teilweise die Mehrheit halten, weil sie einen Sitz in Pennsylvania ergatterten, wo Lt. Gov. John Fetterman, ein Demokrat, den von Trump unterstützten Mehmet Oz im Wettbewerb besiegte, um den zurücktretenden republikanischen Senator Pat Toomey zu ersetzen.

Die Kontrolle über das US-Repräsentantenhaus hängt immer noch in der Schwebe und wird möglicherweise für einige Zeit nicht entschieden, da die Stimmzettel bei hart umkämpften Rennen in Kalifornien und anderen Bundesstaaten ausgezählt werden müssen.

Laxalt war eng mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump verbündet, nachdem er seine Bemühungen unterstützt hatte, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2020 im Silver State zu kippen. Aber es war das schwierige Wirtschaftsklima des Bundesstaates – mit einer der höchsten Inflationsraten des Landes und Gaspreisen, die im Oktober immer noch über 5 $ pro Gallone lagen –, das zur belebenden Kraft in diesem Senatswettbewerb wurde.

Cortez Masto wurde 2016 gewählt, um den scheidenden demokratischen Senator Harry Reid zu ersetzen, der jahrzehntelang eine mächtige Kraft in der Politik Nevadas war. Sie pries ihre Bemühungen während der Covid-19-Pandemie an, umfassende Hilfs- und Wiederaufbauhilfe für die Kongress-, Messe-, Unterhaltungs- und Gastgewerbebranche zu lenken, die für die Wirtschaft des Staates von zentraler Bedeutung sind.

Eine der größten Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert war, war, dass ein Großteil der Bevölkerung Nevadas vorübergehend ist – was bedeutet, dass viele Wähler Cortez Masto oder ihre Bilanz nicht kennengelernt hatten. Laxalt und republikanische verbündete Gruppen versuchten, den demokratischen Senator an Präsident Joe Biden zu binden, dessen Zustimmungswerte in einem Zustand, den er 2020 knapp gewann, unter Wasser liegen.

Obwohl viele wirtschaftliche Kräfte beim Treiben der Inflation eine Rolle spielen, darunter die Invasion des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine, Lieferkettenprobleme und die Auswirkungen der Pandemie, argumentierte die GOP, dass die von den Demokraten vorangetriebenen Ausgaben- und Hilfsgesetze zu so vielen Aufklebern führten Die Nevadaner fühlen sich an der Zapfsäule und im Lebensmittelgeschäft wohl. Cortez Masto konzentrierte sich auf die legislativen Bemühungen der Demokraten, die Kosten der Amerikaner zu senken, einschließlich für Gesundheitsversorgung und verschreibungspflichtige Medikamente, während sie versuchte, ihre republikanische Gegnerin an „Big Oil“ zu binden.

Cortez Masto versuchte auch, die Wähler an Laxalts Geschichte als einer von Trumps Co-Vorsitzenden der Kampagne zu erinnern, und beschuldigte ihn, eine „extreme Agenda“ und Verschwörungstheorien vorangetrieben zu haben, von denen sie sagte, dass sie den Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 angeheizt hätten.

Sie und verbündete demokratische Gruppen versuchten auch zu argumentieren, dass Laxalt die Abtreibungsrechte in Nevada gefährden würde, obwohl sie durch ein Wählerreferendum von 1990 bis zu 24 Wochen geschützt sind. In einem Kommentar für das Reno Gazette Journal drängte Laxalt zurück – und erklärte, dass der Zugang zu Abtreibungen im Bundesstaat festgelegtes Gesetz sei und dass er ein bundesweites Abtreibungsverbot nicht unterstützen würde.