Alles wat oud is, is weer nieuw. Gewoon vragen Cate Blanchett.

De bekroonde actrice voerde het bevel over de rode loper tijdens de SAG Awards 2023 op 26 februari, in een zwarte, nauwsluitende jurk met pailletten van Armani Privé met een diepe halslijn die subtiel was bedekt met ingewikkelde kanten details.

Maar het blijkt dat Cate’s gedurfde blik niet bepaald vers van de catwalk kwam.

Sterker nog, de 53-jarige – die was genomineerd voor haar hoofdrol in Teer (Bekijk hier de volledige lijst met winnaars) – heeft de kleine zwarte jurk niet één keer gerecycled, niet twee keer maar drie keer. Ze droeg het ontwerp voor het eerst tijdens de Golden Globes 2014, die oorspronkelijk een golvende baljurkstructuur, een opstaande kraag en all-over kant met ingewikkeld borduurwerk had. Ze recycleerde de look opnieuw op het filmfestival van Cannes in 2018.

Voor de SAG Awards 2023 voegde Cate echter een edgy twist toe aan het hete nummer door het om te vormen tot een nauwsluitende stijl en een diepe, ontblote borstlijn te creëren.