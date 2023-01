Casemiro ist der Schlüssel zu Erik ten Hags „dynamischem, variablem Fußball“ bei Manchester United, da er an das Treffen mit Johan Cruyff aus seiner Kindheit erinnert und über inspirierende „abenteuerliche“ Philosophie spricht

Dank Casemiro und Johan Cruyff tauchte Erik ten Hag in seine faszinierende Fußballphilosophie ein.

Der Manager von Manchester United sprach nach einem 3:1-Sieg gegen Reading, bei dem Casemiro ein Doppel erzielte und Fred ein weiteres hinzufügte.

Getty Casemiro und Ten Hag halten die Revolution am Laufen

Cruyff spielte auch eine Rolle bei der Bildung des neuen Chefs von United

Er stammt aus der Fußballschule von Ajax, wo die niederländische Tradition des „totalen Fußballs“ oft zitiert wird, und ist jetzt in Old Trafford in Mode.

Das beste Beispiel dafür war Casemiro selbst, der seit seinem Wechsel in die Premier League jetzt neun Torbeteiligungen hat, doppelt so viele wie in der vergangenen Saison bei Real Madrid, in fast der Hälfte der Spiele.

Und der defensive Mittelfeldspieler, der sich um die gegnerische Box einmischt, ist genau das, was Ten Hag sehen möchte, wie er ITV sagte.

„Wir wissen, dass er ein großartiger Spieler ist“, begann er. „Im Mittelfeld von Madrid mit [Toni] Kroos und [Luka] Modric, es war großartig. Ich denke, er ist fähig, man sieht offensiv, dass er es genießt.

„Was mir gefällt, ist dynamischer Fußball mit Variationen, mit vielen Positionen, Wechseln. Wir müssen den Gegner zum Nachdenken bringen, damit wir davon profitieren können.“

Ten Hag wurde dann als Kind im niederländischen Fernsehen ein Clip von ihm gezeigt, als er neben Ajax und der niederländischen Legende Cruyff saß und den Führungsstil der Ikone in Frage stellte.

NPO Ein junger Ten Hag befragte Cruyff einmal im Fernsehen

Itv-Fußball Und wurde von ITV an den Moment erinnert

„Vor langer Zeit“, antwortete er. „Er hatte einen solchen Einfluss auf den Fußball wie Pele, [Franz] Beckenbauer u [Diego] Maradona.

„Ich glaube, ich war mutig. Ich wollte ein guter Fußballer werden und ich wollte lernen.

„Er war eine große Inspiration dafür, wie man Fußball spielen muss. Bei Johan Cruyff ging es nicht nur darum, Spiele zu gewinnen – offensichtlich war er ein großer Gewinner, aber auch in gewisser Weise; Abenteuerlustig, offensiv und immer mit kreativen Lösungen.“

United profitiert jetzt von Cruyffs ewigem Vermächtnis

Ten Hag hat Cruyff bereits bei Ajax nachgeahmt und mit seinem abenteuerlichen Stil zwei verschiedene Teams aufgebaut, die in der Lage sind, in der Champions League herauszufordern.

Er scheint jetzt auf dem besten Weg zu sein, dasselbe mit Manchester United zu tun, und es ist keine Überraschung, dass Casemiro der Schlüssel ist.

