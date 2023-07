Das Dorf Cary befindet sich hinsichtlich der Wassernutzung im Freien im „gelben Zustand“.

Im „gelben Zustand“ ist es den Bewohnern gestattet, ihren Rasen nach einem geraden/ungeraden Zeitplan von 18:00 bis 9:00 Uhr zu bewässern oder zu besprühen. Grundstücke mit geraden Adressen dürfen an geraden Kalendertagen bewässern. Grundstücke mit ungeraden Adressen dürfen an ungeraden Kalendertagen bewässert werden.

Die Bewässerung per Hand und die normale Verwendung von Wasser im Haushalt sind von dieser Bedingung nicht betroffen.

Diese Verschiebung zum „gelben Zustand“ ist auf die schwere Dürre in der Region sowie auf das bevorstehende Sanierungs- und Anstrichprojekt des Wasserturms zurückzuführen.

Ab Mitte Juli wird der Wasserturm an der Three Oaks Road und am Georgetown Drive vom Netz genommen und für etwa 60 Tage für Malerarbeiten, Wartungsarbeiten und andere Verbesserungen geleert.

Ab Mitte Juli, wenn der Turm abgeschaltet wird, müssen einige Einwohner von Cary in bestimmten Stadtteilen mit geringfügigen Wasserdruckunterschieden im Bereich von 5 bis 15 PSI rechnen.

Mit diesen vorübergehenden Änderungen wird der Wasserdruck deutlich über den vom Staat geforderten Mindestbetriebsdrücken bleiben. Der Wasserdruck wird nach Ablauf der 60-tägigen Projektlaufzeit wieder auf das typische Niveau zurückgeführt, wenn das Wassersystem wieder seine typischen Betriebsparameter erreicht.