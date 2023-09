ALGONQUIN – Preston Walsh von Cary-Grove wurde nach seinem 35-Yard-Interception-Return gegen Ende des dritten Viertels am Freitag von einer Gruppe glücklicher Teamkollegen in der Endzone begrüßt, und der Jubel ging wenige Augenblicke später an der Seitenlinie der Trojans weiter.

Walsh, ein Junior, sagte, er werde seine erste Interception in seiner Karriere nie vergessen und sechs auswählen.

„Es fühlte sich großartig an“, sagte Walsh. „Wir sind ein wirklich gutes Blockteam auf dem Feld. Daran werde ich mich für den Rest meines Lebens erinnern. Einfach ein riesiger Moment für mich.“

Und einer von vielen großen Momenten für die Verteidigung der Trojans, da CG scheinbar jedes Mal, wenn es einen brauchte, einen großen Stopp gegen Jacobs einlegte.

Das Ergebnis war ein überwältigender 27:14-Sieg der Trojans in der Fox Valley Conference, der einen Kampf ungeschlagener FVC-Teams zwischen Cary-Grove (4:0, 4:0 FVC) und Prairie Ridge (4:0, 4:0) auslöste. auf dem Al Bohrer Field von C-G in Woche 5.

Unter der Führung des Zweitsemester-Verteidigers Logan Abrams (146 Rushing Yards bei 23 Läufen) und des Junior Running Backs Andrew Prio (130 Yards bei 8 Läufen) liefen die Trojans bei 37 Versuchen 325 Yards weit, was einem Durchschnitt von 8,8 Yards pro Lauf entspricht.

Aber es war die Verteidigung der Trojans, die allen die Show stahl.

Cary-Grove lag etwas mehr als drei Minuten vor Schluss in der ersten Halbzeit mit 0:7 zurück, als Senior Kyle Jarecki seinen ersten von zwei Säcken tief in Jacobs‘ Territorium landete und einen Punt erzwang.

Beim nächsten Spielzug für CG nahm Abrams einen Handoff und löste sich für einen 36-Yard-Touchdown.

Jacobs brachte den Ball bei seinem nächsten Ballbesitz ins Mittelfeld, aber die Verteidiger der Trojans, Connor Anderson und PJ Weaver, schossen gemeinsam den Ball von Jacobs Tight End Grant Stec, einem Spieler aus Wisconsin, los, und Thomas Battaglia eroberte den Ball etwa 45 Sekunden vor der Halbzeit zurück.

Die Trojans brauchten nur drei Spielzüge, um zu punkten, wobei Andrew Prio einen großen 24-Yard-Lauf an der Seitenlinie hinlegte, um den Drive einzuleiten. Er beendete den Drive mit einem 16-Yard-Touchdown-Pass von Quarterback Peyton Seaburg und führte zur Halbzeit mit 14:7.

„Entweder ich oder PJ Weaver waren dabei (erzwungenes Fummeln)“, sagte Anderson. „Er ging tief und ich kam von hinten herein, schlug Stec zu, dann drehte ich mich um und (Battaglia) springt darauf. Es war einfach eine tolle Leistung unserer Abwehr. Ich meine, das war riesig.

„Das war für uns ein Wendepunkt.“

Prio, der insgesamt 146 Yards und zwei Scores hatte, dürfte Mitte des dritten Viertels auch als Verteidiger den entscheidenden Treffer erzielt haben.

Während das Spiel immer noch 14:7 stand, fing Justin Gonzalez von Jacobs Seaburg auf der Seite der Eagles ab und brachte ihn bis zur 10 von C-G zurück. Aber es war Prio, der Gonzalez verfolgte und so den möglichen Ausgleich verhinderte.

Die Verteidigung der Trojans blieb dann stark und hielt Jacobs in vier aufeinanderfolgenden Spielzügen von der Endzone fern. Es war Prio, der bei C-Gs nächstem Ballbesitz einen 58-Yard-Touchdown zur 21:7-Führung erzielte, 3:26 vor Schluss im dritten Durchgang.

„Andrew Prio hat den Kerl bei diesem Spielzug zu Fall gebracht und einen tollen Tackle gemacht“, sagte CG-Trainer Brad Seaburg. „Er hätte weg sein können und dieses Spiel hätte ganz anders verlaufen können. Es war eine großartige Leistung von ihm und einfach eine großartige Leistung unserer Verteidigung heute Abend.“

Die Eagles (1-3, 1-3), die drei Niederlagen gegen Huntley, Prairie Ridge und CG hinnehmen mussten, holten den ersten und den letzten Punkt des Spiels.

Caden DuMelle hatte im ersten Spielzug des zweiten Viertels einen 1-Yard-Touchdown und Quarterback Daniel Curran lief im vierten Viertel 3,7 Sekunden vor Schluss einen 3-Yard-Touchdown.

DuMelle führte die Eagles mit 70 Yards bei 15 Läufen an, und Matthew Scardina kam von der Bank mit 61 Yards bei sieben Versuchen. Curran vollendete 6 von 8 Pässen für 63 Yards, wobei vier seiner Abschlüsse an Stec (34 Yards) gingen.

Jacobs-Trainer Brian Zimmerman sagte, die Eagles hätten zu viele Fehler gemacht, darunter neun Strafen.

„Es war sozusagen die Geschichte unserer Saison. „Jedes Mal, wenn die Dinge gut laufen, schießen wir uns selbst ins Bein“, sagte Zimmerman. „Wir glauben, dass wir sehr talentiert sind und dass wir talentiert genug sind, um mit vielen talentierten Teams mithalten zu können. Unsere Kinder haben viel durchgemacht und ich bin sehr stolz auf sie. Niemand hat uns ausgewählt, um mit (CG) zu konkurrieren.

„Wenn wir ganz groß rauskommen wollen, müssen wir in der Lage sein, die kleinen Fehler zu eliminieren.“

Cary-Grove 27, Jacobs 14

Cary-Grove 0 14 13 0 – 27

Jacobs 0 7 0 7 –` 14

Zweites Viertel

J–DuMuelle 1 Lauf (Kick gut), 11:56

CG–Abrams 36-Lauf (Apgar-Kick), 2:56

CG–Prio 16-Pass von Seaburg (Apgar-Kick), 0:14

Drittes Quartal

CG–Prio 58-Lauf (Apgar-Kick), 3:26

CG–Walsh 35 Interception Return (Kick verschossen), 1:51

Viertes Viertel

Jac–Curran 3 Run (Kick gut), 0:03

INDIVIDUELLE STATISTIKEN

RUSHING–Cary-Grove: Abrams 23-146, Prio 6-130, Seaburg 3-30, Boone 2-8, Team 1-minus 5. Gesamtsummen: 35-309. Jacobs: DuMelle 15-70, Scardina 7-61, Curran 6-21, Scrivani 6-6, Rudolph 4-11, Boddie 2-4, Kennedy 1-3, Team 2-minus 14. Gesamtsummen: 43-162.

VORBEIGEHEN-Cary-Grove: Seaburg 1-3-1-16. Jacobs: Curran 6-8-0-63, Goehring 0-1-1-0.

EMPFANG-Cary-Grove: Prio 1-16. Jacobs: Stec 4-34, DuMelle 1-22, Barnes 1-7.

INSGESAMT YARDS: Cary-Grove 325, Jacobs 225.