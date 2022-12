Carvana teilt Tank, da Insolvenzsorgen für Gebrauchtwagenhändler zunehmen

Solche Gläubigervereinbarungen werden als Möglichkeit angesehen, die Verhandlungen über eine neue Finanzierung oder eine Umschuldung zu straffen. Sie haben dazu beigetragen, Gläubigerstreitigkeiten zu verhindern, die andere Umschuldungen in den letzten Jahren erschwert haben.

Wie Bloomberg erstmals berichtete, schließt der Pakt Gläubiger wie Apollo Global Management und Pacific Investment Management ein, die etwa 4 Milliarden US-Dollar der ungesicherten Schulden von Carvana halten, was etwa 70 % der ausstehenden Gesamtsumme entspricht. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von mindestens drei Monaten.

Aktien von Carvana fiel um mehr als 40 % im Handel am Mittwochmorgen, nachdem die größten Gläubiger des umkämpften Online-Gebrauchtwagenhändlers einen Vertrag unterzeichneten, der sie verpflichtete, in Verhandlungen mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten.

Ernest Garcia III, CEO von Carvana, spricht mit CNBC auf dem Parkett der New Yorker Börse, 7. März 2019.

Eine Person mit Kenntnis der Situation, die nicht befugt ist, öffentlich über die Angelegenheit zu sprechen, bestätigte am Mittwoch gegenüber CNBC Einzelheiten des Deals. Sie spielten den Deal herunter und signalisierten erhöhte Bedenken hinsichtlich des Bankrotts und verwiesen auf die bedeutende Liquiditätslandebahn des Unternehmens.

Nach dem Gläubigergeschäft sagte Wedbush-Analyst Seth Basham am Mittwoch, dass eine Insolvenz für Carvana immer wahrscheinlicher werde, und stufte seine Aktie von neutral auf unterdurchschnittlich ab und senkte sein Kursziel von 9 auf 1 Dollar pro Aktie.

JPMorgan sagte am Mittwoch, dass der Gläubiger-Deal signalisiert, dass Carvana „möglicherweise Verhandlungen zur Umschuldung mit Anleihegläubigern eingeleitet hat“, aber die „Möglichkeit einer bevorstehenden Einreichung von Ch. 11 scheint gering zu sein“.

„Wir glauben, dass CVNA durch kurzfristige Revolver genug Polster hat, um bis Ende 2023 durchzukommen, und eine schwere Rezession könnte dies um 1-2 Quartale beschleunigen“, sagte Rajat Gupta in einer Investorenmitteilung.

Carvana reagierte nicht sofort auf eine Stellungnahme. Pimco und Apollo lehnten eine Stellungnahme ab.

Der Handel mit Carvana-Aktien wurde am Mittwochmorgen kurzzeitig ausgesetzt, nachdem die Aktie zum ersten Mal seit dem Börsengang des Unternehmens im Jahr 2017 unter 5 US-Dollar gefallen war. Die Aktie fiel nach Aufhebung der Unterbrechung unter 4 US-Dollar. Die Aktie von Carvana ist in diesem Jahr um etwa 97 % eingebrochen, nachdem sie am 10. August 2021 ein Allzeithoch von 376,83 $ pro Aktie erreicht hatte.