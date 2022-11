Carvana-Aktientanks in anhaltendem Ausverkauf

Ein Carvana-Gebrauchtwagen-„Verkaufsautomat“ am 11. Mai 2022 in Miami, Florida.

Aktien von Carvana wurden am Montagmorgen aufgrund der Volatilität kurzzeitig gestoppt und fielen um bis zu 24 % an einem Punkt auf unter 7 $ pro Aktie – dem niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen.

Das Volumen des heruntergekommenen Gebrauchtwagenhändlers stieg am Montag. Allein in den ersten 22 Handelsminuten wurden mehr als 9,2 Millionen Carvana-Aktien den Besitzer gewechselt. Das sind mehr als 65 % des 30-Tage-Durchschnittsvolumens der Aktie von 14,14 Millionen.

Die Aktien von Carvana sind in diesem Jahr um 97 % eingebrochen, nachdem sie am 10. August 2021 ein Allzeithoch von 376,83 $ pro Aktie erreicht hatten. Die Aktie erreichte am Montag ein Allzeittief von 6,68 $ pro Aktie, erholte sich jedoch im ersten Moment leicht Handelsstunde auf etwa 7,50 $ pro Aktie, was einem Rückgang von etwa 14 % entspricht.

Der Rückgang am Montag kommt, nachdem die Carvana-Aktie ihren schlechtesten Tag aller Zeiten am Freitag verzeichnete, nachdem das Unternehmen die Umsatzerwartungen der Wall Street für das dritte Quartal verfehlt hatte, da die Aussichten für Gebrauchtwagen aufgrund der Rekordnachfrage, -preise und -gewinne während der Coronavirus-Pandemie sinken.