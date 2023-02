Cartoon carrousel

Elke week passen politieke cartoonisten door het hele land en over het hele politieke spectrum hun met inkt besmeurde vaardigheden toe om de zwakheden, memes, hypocrisie en andere opvallende gebeurtenissen in de wereld van de politiek vast te leggen. De vruchten van dit werk zijn honderden tekenfilms die lezers van alle politieke strekkingen vermaken en woedend maken. Hier is een aanbieding van het beste van de oogst van deze week, vers geplukt uit de Toonosphere. Bewerkt door Matt Wuerker.