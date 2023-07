Der designierte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann mischte sich in die Diskussion um Straftaten in Freibädern ein und forderte noch am selben Tag eine Bestrafung der mutmaßlichen Täter.

Nach wiederholter Gewalt in Berliner Freibädern forderte der designierte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann eine konsequente Bestrafung von Gewalttätern am Tattag. „Gegen Gewalttäter bedarf es beschleunigter Verfahren, die Justiz muss entsprechend organisiert sein“, sagte Linnemann der „Bild am Sonntag“. „Wer mittags Menschen im Freibad angreift, muss abends vor dem Richter sitzen und verurteilt werden. Auch am Wochenende.“ Das sieht die Strafprozessordnung vor. Auch die Strafe muss vollständig ausgeschöpft sein, bis hin zur Freiheitsstrafe.

Nach der Strafprozessordnung kann die Staatsanwaltschaft eine Entscheidung im beschleunigten Verfahren beantragen, wenn der Fall aufgrund des einfachen Sachverhalts oder der eindeutigen Beweislage zur sofortigen Verhandlung geeignet ist. Das Schnellgericht kann den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von maximal einem Jahr verurteilen.

Am vergangenen Wochenende kam es in Freibädern in Neukölln und Kreuzberg zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Das Columbiabad in Neukölln wurde erneut geräumt. Das Freibad ist überregional bekannt, da es dort häufig zu Unruhen und Problemen mit Jugendlichen kommt. Teile des Bezirks Neukölln gelten als sozialer Brennpunkt.

Linnemann sagte, grundsätzlich müsse es darum gehen, Kriminelle sofort zur Verantwortung zu ziehen. „Der starke Rechtsstaat wirkt nur dann abschreckend, wenn die Täter damit rechnen müssen, dass sie noch am selben Tag verurteilt werden und mit den Konsequenzen rechnen müssen.“ Auch das, was derzeit in den Freibädern passiere, sei „einfach unsozial“, sagte Linnemann. „Familien, die sich weder einen Urlaub noch einen Pool im eigenen Garten leisten können, müssen zusehen, wie junge Männer, oft mit Migrationshintergrund, im Freibad gewalttätig werden. Sie haben den Eindruck, dass der Staat nur zuschaut.“

CDU will Bürgergeld



Im selben Interview kündigte Linnemann an, dass die Bürgereinkommen im Falle einer Regierungsbeteiligung seiner Partei angepasst würden. „Wer nicht arbeiten kann, braucht die volle Unterstützung des Staates“, sagte er zu Bams. Aber wer arbeiten und Bürgereinkommen beziehen kann, muss auch einen Job annehmen. „Sonst kann er vom Staat keine Hilfe erwarten. Deshalb kümmern wir uns um das Einkommen der Bürger, wenn wir an die Macht kommen.“ Der Begriff selbst sei irreführend, sagte Linnemann. „Bürgergeld klingt so, als hätte jeder Bürger Anspruch auf diese Leistung aus Steuergeldern. Das müssen wir ändern.“

Der 45-jährige Linnemann wurde am vergangenen Dienstag von Parteichef Friedrich Merz als neuer Generalsekretär eingesetzt. Es ist das erste große Interview, in dem er in seiner neuen Rolle spricht. Linnemann ist seit 2022 stellvertretender CDU-Vorsitzender und seit 2009 Mitglied des Bundestags. Unter Merz ist er für die Ausarbeitung des neuen Grundsatzprogramms seiner Partei verantwortlich.

kg

DPA