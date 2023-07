Als neuer Generalsekretär muss Carsten Linnemann die CDU zusammenhalten. Die Erwartungen sind hoch. Unterwegs mit jemandem, dessen Aufgabe von Tag zu Tag schwieriger wird.

Erst um halb eins war er wieder in seiner Berliner Wohnung, hat kurz geschlafen, ist um sechs joggen gegangen, hat einen Tag voller Termine hinter sich. Jetzt ist es sieben Uhr abends Carsten Linnemann steht auf dem Deck eines Parkhauses in Aschaffenburg und nimmt eine Videobotschaft auf. Die nächste Show beginnt erst in einer halben Stunde. Wo kann man sich hier zurückziehen?