Carolyn Bessette Kennedy ließ ihren Stil sprechen

Ja, sie hatte eine minimalistische Herangehensweise an die Kleidung, aber ihre Hingabe an avantgardistische Mode ermöglichte es ihr, ihr Leben in der Öffentlichkeit nach ihren eigenen Vorstellungen zu leben Carolyn Bessette Kennedys weiße Hemden waren berühmt, aber die Art und Weise, wie sie sie trug, war alles andere als einfach. Bei einer Gala im Whitney Museum im März 1999 trug sie eine Crossover-Version von Yohji Yamamoto mit einem gerüschten schwarzen Rock. (Evan Agostini/Getty Images)

Carolyn Bessette Kennedy gab nie ein Interview. Es gibt einen acht Sekunden langen Clip, in dem sie 1998 eine Party verlässt und sagt: „Der ganze Abend war spektakulär“, und einen drei Sekunden langen Ausschnitt aus dem nächsten Jahr, in dem sie jemanden „fabelhaft“ nennt. Sie ließ die meiste Zeit über ihre Kleidung sprechen. Bessette Kennedy, die 1996 John F. Kennedy Jr. heiratete und mit ihm 1999 im Alter von 33 Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, war eine der am häufigsten fotografierten Frauen der Welt. Als blonde Modepublizistin für Calvin Klein mit dezenten, aber eindringlichen Gesichtszügen im Stil von Grant Wood oder Picasso, wurde sie widerwillig in den Ruhm gestürzt, wie Prinzessin Diana ein Jahrzehnt zuvor. Und wie bei Prinzessin Diana sind ihre Ensembles so etwas wie Teeblätter, die auf innere Gedanken hinweisen, die sie ausdrücken konnte oder nicht wollte.

Aber während Dianas Kleidung überschwänglich und ausschweifend war – von ihren verspielten Strickwaren und Kleidern aus den 1980ern bis hin zu ihrer eleganten und sexy Garderobe aus den 90ern nach der Scheidung –, wirkte die von Bessette Kennedy gedämpft und rätselhaft. Diana umwarb und verabscheute Paparazzi gleichermaßen; Bessette Kennedy verabscheute sie nur.

Dennoch sind Bilder von ihr Teil der Modegeschichte und des Kanons der Influencer-Kleidung geworden und haben Designer dazu inspiriert, das schlichte weiße Hemd anzunehmen, sowie Marken wie Sporty und Rich, die kürzlich eine Reihe von Paparazzi-Bildern von Bessette Kennedy für eine neu erstellt haben (ungewollt unheimliche) Werbekampagne. Ihr Streetstyle – auch wenn das Fotografieren von seinem Motiv als Verstoß empfunden wurde – ist wie ein Musterbeispiel für jede Frau, die Online-Bewunderung anstrebt. Sie ließ Jogginghosen, Flip-Flops zu Jeans und Beige wie eine coole, über alles gehende Wahl aussehen, statt wie Faulheit.

Wir haben sie als eine minimalistische Anzieherin verstanden – und Minimalismus ist für Frauen unter 40 der unbestrittene Look unserer Zeit, eine Möglichkeit, in einer Zeit des Chaos Ruhe und Kontrolle zu bewahren. Ein neues Buch – das erste über den Stil von Bessette Kennedy, was angesichts ihres Einflusses überraschend ist – ist voller Bilder, die diejenigen inspirieren werden, die bei ihr nach der besten Art suchen, Jeans und ein Tanktop zu tragen. „Carolyn Bessette Kennedy: A Life in Fashion“ von Sunita Kumar Nair zeigt, dass Bessette Kennedys Garderobe das Nötigste umfasste – es gibt Kapitel über „Das Hemd“, „Das Beige“, „Das Kleid“ usw. Aber ihr Stil war nein Akt der Reduktion; Es war eine entschiedene Auseinandersetzung mit ausschließlich den raffiniertesten und interessantesten Kleidungsstücken.

Es offenbart auch die Tiefe ihrer Beziehung zur Mode auf eine Art und Weise, die von denen, die sie annehmen wollen, missverstanden wird. Sie kannte ihre Designer wie ein Snob – Prada, als es eine intellektuelle Alternative zu großen sexy Marken wie Yves Saint Laurent und Gucci und Avantgardisten wie Yohji Yamamoto und Comme des Garcons war.

Ihr roter Prada-Mantel, eine Designerschönheit, dessen Druck dem Resopal aus den 1960er-Jahren nachempfunden ist, ist „Prada-Poesie vom Feinsten, eine spöttische Anspielung auf das, was wir als Luxus betrachten“, schreibt Kumar Nair. „Freunde von Carolyn haben oft gesagt, dass sie gerne von ihrer Schönheit abweichen wollte, und die Vorgehensweise des Hauses war der perfekte Kanal für sie.“ Kumar Nair widmet Mänteln als Kraftquelle ein ganzes Kapitel – sie zitiert Bessette Kennedy, die „Mäntel reicher Mädchen lobt – Mädchen, die in Autos einsteigen, aus ihnen aussteigen, in Restaurants gehen und wieder in Autos einsteigen.“

Vielleicht wurde Mode damals einfach so verstanden, bevor soziale Medien jede Marke zugänglich machten und ein Haus wie Prada als Kultfaszination gelten konnte. Man könnte ein Luxuskenner sein, eine Vorstellung, die jetzt lächerlich erscheint. Mode war damals eine kleinere Welt, und man las Zeitschriften, schaute sich auffällige Fotos an und ging in Geschäfte, um sich über Kleidung zu informieren, anstatt in den sozialen Medien denselben wenigen Trends hinterherzujagen.

Aber auch ihre Kleidung sieht man Wie sie wollte angeschaut werden. Sie könnte sich zurückziehen und manchmal sogar verschwinden wollen. (Kurz nach ihrer Heirat sprach ihr Mann mit den Paparazzi vor ihrem Haus und bat sie, ihr mehr Privatsphäre zu gewähren.) Aber man konnte nicht umhin, ihre auffälligen Mäntel, einen nach hinten über ihr langes, ungebürstetes Haar gezogenen Hut oder ein tailliertes Schwarz zu sehen Blazer und bewundern Sie ihr Selbstvertrauen in ihre zurückhaltende Originalität. Sie sieht nicht verkrampft aus. Ihr Gesicht mag ernst oder besorgt wirken, aber in ihrer Kleidung und ihrem Aussehen wirkt sie so entspannt.

Vielleicht war Kleidung für sie ein Ausweg oder eine Rüstung, aber ihre Verbundenheit mit den damals meist Kultdesignern, vor allem Comme und Yamamoto, zeigte, wie sie eine Beziehung zur Mode aufbaute, die ihr die seltene Gelegenheit gab, nach ihren eigenen Vorstellungen zu existieren. Sie wirkte nie auffällig. Einer ihrer bekanntesten Looks (den sie im oben erwähnten Drei-Sekunden-Clip trägt) ist ein schwarzer Opernmantel mit beigen Rüschen von Yamamoto, dessen Kleidung oft als schützend beschrieben wird. Sie erlauben obskuren Glamour – ein Opernmantel zum Beispiel, aber mit einer Rüsche, die völlig gelassen und unfrivol wirkt. Sie sieht aus wie eine berühmte, elegante Frau, die jedoch die akzeptierte Uniform ablehnt.