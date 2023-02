Carlson zeigt Elemente der Entwicklung des ehemaligen Batavia-Stars Liza Fruendt als Spielerin – Shaw Local

ST. CHARLES – Brooke Carlson war neun Punkte von einer noch bedeutenderen Marke als einem persönlichen Karrierehoch entfernt.

Carlson, die Nachwuchsgarde von Batavia, erzielte am Dienstagabend 42 Punkte bei einem Sieg über St. Charles North. Liza Fruendt, Absolventin von Batavia 2014, hält immer noch den Schulrekord für 51 Punkte in einem einzigen Spiel, der gegen Genf aufgestellt wurde.

Carlson selbst kann vielleicht noch Schattierungen von Ähnlichkeiten teilen – Starspieler zu Starspieler.

„Sie ist einfach ein tolles Kind“, sagte Batavia-Trainer Kevin Jensen. „Sie arbeitet so unglaublich hart, sie ist so stark wie nur möglich [and] explosiv wie es nur geht. Meine Aufgabe dabei war, es nicht zu vermasseln und sie an Stellen zu bringen, an denen sie gute Spielzüge machen kann.

Auch Freundt durchlief die gleiche Entwicklung.

„[Carlson] musste keine Schüsse erzwingen“, fuhr Jensen fort. „Was da war, hat sie genommen. Wenn sich eine Gelegenheit zum Fahren bot, nutzte sie sie. Wenn es eine offene 3 gibt, hat sie sie genommen. Aber das ist, wo sie von jedem Jahr Fortschritte gemacht hat. Sie war besser unter Kontrolle, sie hat den Extrapass gemacht, wenn es nötig war. Sie ist zum Rack gekommen oder hat die 3 getroffen, wenn es nötig ist.

Manchmal bekommt Jensen einige Flashbacks von Fruendt. Ein schnelles Spiel im Spiel letzte Woche gegen Wheaton North ist ein schnelles Beispiel.

„Sie bekam den Ball an der Volleyballlinie und schaute nach unten ‚Oh, was soll ich tun und schoss ihn einfach. Ich denke, ja, das hat mich an Liza erinnert, wo es hieß: ‚OK, ich denke, das ist eine gute Beleidigung‘.“

Carlson ihrerseits hat gelernt, den richtigen Schuss zu nehmen. Nicht nur ein Schuss.

„Ich denke auf jeden Fall [it’s a part of my progression as a player]“, sagte Karlsson. „Ich gehe irgendwie mehr hinein [a game] und wissen, wann man den richtigen Schuss macht, nicht nur den Schuss. [Also] Ich bekomme nur Platz für mich und verschiebe ihn für das Team und sie bringen ihn mir zurück. Es war wirklich gut in dieser Saison.“

St. Charles Nord

St. Charles North hatte nach der Niederlage gegen Batavia einige „härtere Gespräche“, um die reguläre Saison zu beenden.

Carlsons 42 Punkte mögen die unmittelbarste Aufmerksamkeit erregen, aber andere Bereiche: vielleicht wie späte Verteidigungsrotationen, Ausschluss von Schüssen, Anhäufung von Fouls usw., sind einige der Schichten darunter.

Wenn sie vor die Wahl gestellt werden, das letzte Spiel der Saison zu gewinnen und mit einigen Schwächen, über die sie nicht genug wussten, in die Nachsaison zu gehen, oder sich geschlagen geben und diese Verbesserungsbereiche vor dem Turnier aufdecken, um Zeit zu haben, diese zu korrigieren, nimmt Tomczak letzteres.

„Hätten wir es vorgezogen, einige Schwächen aufzudecken und das Spiel zu gewinnen? Natürlich würden wir das tun, aber wir haben das jetzt auf Band und das ist etwas, das wir studieren und besser werden können“, sagte Tomczak.

„Denn wenn dieses Spiel in einer Woche stattfindet, gehen wir nach Hause“, sagte Tomczak. „Wir sind fertig, und Tatsache ist, dass es das nicht war. Und wir haben eine wertvolle Lernerfahrung, die wir gerade gemacht haben [tonight] um uns auf das Turnier vorzubereiten, und es wird uns besser machen.“