Carlos Ghosns Fluchtplaner beschreibt seine Gefängniszeit in Japan als „Folter“

TOKYO – Einer der beiden Amerikaner, die geholfen haben Carlos Ghosn Flucht aus Japan, versteckt in einer Kiste mit Musikausrüstung, sagte, er habe es nicht bereut.

Peter Taylor , der in Japan wegen seiner Rolle bei der Flucht verurteilt wurde, sagte, er sei dort in der Haft hart behandelt worden. Er sagte, die Erfahrung habe ihn davon überzeugt, dass ersteres Nissan-Motor Co. Vorsitzender, der auch mehrere Monate in Tokio hinter Gittern verbrachte, war berechtigt, sich mit einem Privatjet aus dem Land zu schleichen.