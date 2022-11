Carlos Alcaraz wird zum Jahresende die jüngste Nummer 1 im Herrentennis, während Rafael Nadals Einbruch bei den ATP Finals anhält

CNN

Carlos Alcaraz wird die jüngste Nummer 1 zum Jahresende in der Geschichte des Herrentennis, nachdem Rafael Nadal aus den ATP-Finals ausgeschieden ist.

Im Alter von 19 Jahren und 214 Tagen übertrifft der US Open-Champion Alcaraz Lleyton Hewitts Rekord, das Jahr 2001 im Alter von 20 Jahren und 275 Tagen als Nummer 1 der Welt zu beenden.

Alcaraz verpasst das diesjährige ATP-Finale in Turin, Italien, da er seine Genesung von einer Bauchverletzung fortsetzt, die er sich Anfang dieses Monats beim Paris Masters zugezogen hat, aber das frühe Ausscheiden von Landsmann Nadal aus dem Turnier bedeutet, dass er immer noch Grund zum Feiern hat.

Der Teenager hat ein sensationelles Jahr hinter sich, gewann fünf ATP-Titel und wurde die jüngste Nr. 1 im Herrentennis, als er seinen ersten Grand-Slam-Titel in New York gewann.

Nadal hätte mit einem Sieg in Turin in dieser Woche Alcaraz an die Weltranglistenspitze verdrängen können, doch nachdem er am Dienstag gegen Felix Auger-Aliassime mit 3:6, 4:6 verloren und Casper Ruud gegen Taylor Fritz einen Satz gewonnen hatte, ist der 36-Jährige in Führung gegangen -old schied aus dem Turnier aus.

Nadal hat seit den US Open im September um Form gekämpft und fiel gegen Auger-Aliassime auf seine vierte Leistung in Folge seit 2009.

Es folgt eine Niederlage in geraden Sätzen gegen Taylor Fritz in Turin Anfang dieser Woche und Niederlagen gegen Tommy Paul beim Paris Masters und Frances Tiafoe bei den US Open.

„Ich glaube nicht, dass ich vergessen habe, wie man Tennis spielt, wie man mental stark genug ist“, sagte Nadal am Dienstag gegenüber Reportern.

„Ich muss nur all diese positiven Gefühle und all dieses Selbstvertrauen und all diese starke Mentalität wiedererlangen, die ich brauche, um auf dem Niveau zu sein, das ich sein möchte.

„Ich weiß nicht, ob ich dieses Niveau noch einmal erreichen werde. Aber was ich nicht bezweifle [about] ist das ich [am] dafür sterben.“

Nadal hatte Chancen, gegen Auger-Aliassime in Führung zu gehen, konnte aber im ersten Satz vier Breakpoints nicht umwandeln. Der Kanadier ging mit 5: 3 in Führung, als er Nadals Aufschlag unterbrach und den Satz kurz darauf für eine frühe Führung beendete.

Im zweiten Satz brach Auger-Aliassime Nadal mit 1:1 und festigte seinen Vorteil im folgenden Spiel mit drei Assen in Folge.

Die Nummer 6 der Welt schlug während des gesamten Spiels 15 Asse und servierte in fast zwei Stunden für den Sieg auf.

Dies bedeutet, dass Auger-Aliassime trotz der Niederlage gegen Ruud in seinem Eröffnungsspiel am Sonntag im Wettbewerb bleibt, um über die Gruppenphase des ATP-Finals hinauszukommen.