Seit einem halben Jahrhundert begleitet die Stimme von Carlo von Tiedemann die Hamburger entspannt und fluffig durch ihren Alltag: Der Kultmoderator ist seit mehr als 50 Jahren beim NDR. Zuletzt war er mit seiner Show „Große Freiheit“ auf Sendung – doch damit ist jetzt Schluss. Das sind die Gründe für das Ende der Radiolegende.

Er war HSV-Stadionsprecher, moderierte die NDR-Quizshow und dürfte vielen als Moderator der unvergesslichen „Aktuellen Schaubude“ bekannt sein: Carlo von Tiedemann ist ein Medienveteran, jemand, der irgendwie immer und für viele Zuhörer und Zuschauer fast da war gehört zur Familie.

Carlo von Tiedemann: Herzkrankheit und Autounfall

Doch in der Vergangenheit hatte der 79-Jährige mit zunehmenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Seit zwei Jahren leidet er an der seltenen Herzkrankheit Amyloidose, bei der der Körper nicht mehr optimal durchblutet werden kann – die Ergebnis: Er musste mit einem Herzschrittmacher versorgt werden.

Das Moderatorenpaar Alida Gundlach und Carlo von Tiedemann: Die beiden waren die Gesichter der NDR-Sendung „Schaubude“. (Archivfoto von 1987) dpa | Werner Baum Das Moderatorenpaar Alida Gundlach und Carlo von Tiedemann: Die beiden waren die Gesichter der NDR-Sendung „Schaubude“. (Archivfoto von 1987)

Im Januar hatte Tiedemann in Quickborn ebenfalls einen Autounfall: Medienberichten zufolge prallte er mit seinem Auto ungebremst in ein am Straßenrand geparktes Auto. Nach eigenen Angaben wollte er einen heruntergefallenen Stift aufheben und verlor dabei die Kontrolle über sein Auto. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Aus für NDR-Übertragung: Von Tiedemann hört als Moderator auf

Dennoch moderierte er weiterhin samstagsvormittags zwischen 10 und 14 Uhr seine Live-Show „Große Freiheit“ auf NDR 90,3 und teilte wie immer gut gelaunt Tipps für das Wochenende in Hamburg mit den Zuhörern. Nun das überraschende Ende: Die Sendung ist nicht mehr in der Programmübersicht zu finden und Carlo von Tiedemann ist von der NDR-Website verschwunden. Die letzte „Great Freedom“-Show lief vermutlich am 1. Juli.

Immer für einen Scherz zu haben: Carlo von Tiedemann überreicht den Deutschen Radiopreis 2015 (Archivbild) dpa, Axel Heimken Immer für einen Scherz zu haben: Carlo von Tiedemann überreicht den Deutschen Radiopreis 2015 (Archivbild)

Wie der Sender gegenüber MOPO mitteilt, seien Carlo von Tiedemanns gesundheitliche Gründe für das Ende der Sendung verantwortlich. Dennoch müssen die Hörer nicht auf ihren Lieblingsmoderator verzichten: „Carlo ist ab sofort immer samstags vormittags bei Ilka Petersen zu Gast mit seiner neuen Kolumne ‚Carlo kennt sie alle …‘“, sagte eine Sprecherin gegenüber MOPO.

Radiolegende Carlo von Tiedemann (links) traf viele Stars aus dem Showbusiness: Hier mit Sänger Roberto Blanco im Jahr 2016 (Archivbild) dpa | Stephen Sauer Radiolegende Carlo von Tiedemann (links) traf viele Stars aus dem Showbusiness: Hier mit Sänger Roberto Blanco im Jahr 2016 (Archivbild)

Tiedemann wird in der Kolumne über das Showbusiness sprechen und erzählen, was er seit vielen Jahrzehnten mit den Stars und Sternchen der Branche erlebt hat. „Kaum ein Moderator hat so viele Bands und Sänger getroffen wie Carlo von Tiedemann. Das ein oder andere dieser Geheimnisse teilt er nun mit uns“, so die NDR 90,3-Sprecherin weiter.

Das könnte Sie auch interessieren: NDR-Krise: „Überbezahlte Damen und Herren fahren ein tolles System an die Wand“

In der Vergangenheit moderierte von Tiedemann auch verschiedene TV-Sendungen für NDR und ZDF, darunter die Talkshow „DAS!“, „Lachen macht Spaß“ und „Show & Co. mit Carlo“. Doch nun scheint sich der 79-Jährige aus dem Mediengeschäft zurückzuziehen.