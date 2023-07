Die Behörden konnten ihre Geschichte jedoch nicht überprüfen und stellten fest, dass sie vor ihrem Verschwinden Begriffe im Zusammenhang mit Entführungen gegoogelt hatte.

In den zwei Tagen vor ihrem Verschwinden suchte sie nach den Begriffen „Müssen Sie für eine Bernsteinwarnung oder -durchsuchung bezahlen“, „Wie kann man Geld aus einer Kasse abheben, ohne erwischt zu werden“, „Busbahnhof Birmingham“, „One-Way-Busticket von Birmingham nach Nashville“ und so weiter Liam Neeson Film Vergriffenso die Polizei.

„Es gab weitere Durchsuchungen auf Carlees Telefon, die offenbar Aufschluss über ihre Denkweise geben“, bemerkte Derzis ebenfalls, „aber aus Respekt vor ihrer Privatsphäre werden wir den Inhalt dieser Durchsuchungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht veröffentlichen.“

In jüngerer Zeit ihr Freund Thomar Latrell Simmons äußerte sich zu Wort und forderte die Menschen auf, „über ihre geistige Gesundheit nachzudenken“ und ihre Kommentare für sich zu behalten.

„Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich möchte, dass jeder aufhört, sie zu schikanieren“, sagte er Die New York Post 22. Juli: „Ich weiß, wie es aussieht, was sie getan hat. Hören Sie einfach auf, in den sozialen Medien zu schikanieren.“

Simmons fügte hinzu: „Sie hat das nicht verdient. Sie hat es nicht. Niemand hat es verdient, im Internet gemobbt zu werden.“