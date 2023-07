Carla Fosters Fall kreeg een debat over spätabtreibung

Eine Britin muss in Haft, nachdem sie Abtreibungspilling in onem späten Stadium der Schwangerschaft genommen hat. Der Fall hat die Debatte über Spätabtreibungen angeheizt.

Medikamenten van Mifepriston waren zum Schwangerschaftsabbruch eingesetzt. Callaghan O’Hare / Reuters

Verdient een vrouw, die ihr Baby in der 32. Woche der Schwangerschaft tötet, Mitleid of eine Gefängnisstrafe? Een dieser Frage gescheiden sich derzeit die Geister in Grossbritannien. Het kan zijn dat u de formulering van een baby-töten in de toekomst gebruikt, of dat u zich uitspreekt over de „Schwangerschapsverandering“ of „Durchführung einer Spätabtreibung“. Das Thema is emotioneel bezig, dat zegt nicht nur die Wortwahl.