Carl Pei bestätigt, dass Nothing in Gesprächen mit US-Netzbetreibern ist, „Telefon (2) wird nicht in absehbarer Zeit auf den Markt kommen“

Das Nothing Phone (1) ist ein Mittelklasse-Smartphone eines Unternehmens, das von Carl Pei, einem der Mitbegründer von OnePlus, gegründet wurde. Bei seiner Markteinführung wurde das Nothing Phone (1) nicht in den USA angeboten, da es für aufstrebende Smartphone-Marken schwierig ist, ohne einen großen Partner als Träger auf dem US-Markt erfolgreich zu sein. Im Gespräch mit CNBCdas könnte sich bald ändern.

Pei bestätigt, dass Nothing „in Gesprächen mit einigen Netzbetreibern in den USA ist, um dort möglicherweise ein zukünftiges Produkt auf den Markt zu bringen“, und obwohl er nicht bestätigt hat, ob es sich um ein Smartphone handelt, ist dies stark impliziert mit den Diskussionen über den Wettbewerb mit Apple unter Gen Z Benutzer in den Staaten. „Es gibt eine Herausforderung bei Android, bei der iOS immer dominanter wird“, erklärt Pei. „Sie haben eine sehr starke Bindung zu iMessage, zu AirDrop, insbesondere bei der Generation Z. Das macht mir zunehmend Sorgen.“

Pei sagt: „Es ist definitiv ein Markt, in dem bereits großes Interesse an unseren Produkten besteht. Und wenn wir dort unsere Smartphones auf den Markt bringen, bin ich mir sicher, dass wir ein deutliches Wachstum erzielen könnten.“ Unterdessen rechnet Nothing mit deutlich höheren Einnahmen im Jahr 2022 – von etwa 20 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf 250 Millionen US-Dollar bis 2022. Auch hat Nothing die Zahl der Mitarbeiter auf jetzt mehr als 400 verdoppelt.

Ziel ist es, 2024 profitabel zu sein […] Wir sind derzeit nicht profitabel. Und dieses Jahr wurde es durch den Devisenwechsel noch schwieriger. Wir zahlen einen Großteil unserer COGS in USD, aber wir verdienen Geld in Pfund, Euro, in indischen Rupien – also wird alles gegenüber dem USD abgewertet.“ – Carl Pei

Kurz nach der Veröffentlichung des Interviews bestätigte Carl Pei auf Twitter, dass das „Telefon (2) nicht so bald auf den Markt kommt“ und dass „wir nicht wie viele andere Dutzende von Produkten pro Jahr herausbringen werden“.

Telefon (2) wird in absehbarer Zeit nicht gestartet. Wir konzentrieren uns darauf, ein paar Dinge gut zu machen, und werden nicht wie viele andere Dutzende von Produkten pro Jahr herausbringen. Telefon (1) ist unser Hauptaugenmerk. Wir kochen etwas wirklich Großartiges in Bezug auf Software, Android 13 und darüber hinaus. — Carl Pei (@getpeid) 5. Dezember 2022

Pei wiederholte auch, dass das Telefon (1) weiterhin im Mittelpunkt des Unternehmens steht und dass es an zukünftigen Software-Updates arbeitet, die mit Android 13 kommen.

