Carl Froch houdt vol dat Jake Paul hem niet moet bellen nadat de Amerikaanse YouTuber suggereerde dat ze in de toekomst zouden kunnen vechten.

Er is een nogal onverwacht rundvlees ontstaan ​​tussen de twee, waarbij Paul Froch oproept om tegen Anderson Silva te vechten, die Paul versloeg in zijn laatste gevecht, op de undercard van zijn confrontatie met Tommy Fury op zondagavond.

Froch en Paul hebben verbale klappen uitgewisseld, en Chisora ​​gelooft dat Paul als beste uit de bus zou komen als ze elkaar in de ring zouden ontmoeten

Paul suggereerde toen dat Froch jaloers is op de hoeveelheid geld die hij in zijn carrière heeft verdiend en bood hem de kans om ‘zijn carrière betaaldag te maken’.

Het is veilig om te zeggen dat viervoudig wereldkampioen Froch niet enthousiast is over het idee, omdat hij beweert dat Paul niet in dezelfde klasse zit als hij.

En door Paul te herinneren aan zijn gebrek aan boksvaardigheid, kon Froch niet anders dan aangeven hoeveel er in het Wembley Stadium waren om zijn vernietigende knock-out van George Groves in het laatste gevecht van zijn carrière te zien.

“Jake Paul heeft me uitgedaagd op zijn sociale media, blijkbaar wil hij met me vechten”, zei Froch.

“Voor het geval je het nog niet wist, mijn laatste gevecht was in het Wembley Stadium voor 80.000 fans.

‘Ik ga niet vechten tegen de Mixed Martial Arts-legende Anderson Silva op je undercard, ik heb te veel respect voor hem. En jij bent punch, is dat zelfs geland? Zeer dubieus.

Paul maakt zich op voor zijn Saoedische confrontatie met Fury op zondag

Tweets by Carl_Froch En Froch gelooft dat Paul zich daarop moet concentreren voordat hij erover nadenkt om met hem te vechten

‘Maar hoe dan ook, je hebt werk te doen tegen Tommy Fury. Als je er door een wonder in slaagt Tommy Fury te verslaan, dan zal ik naar je luisteren, een praatje met je maken, kijken wat voor rotzooi er uit je mond komt, kijken wat je te zeggen hebt.

‘Maar praat tot die tijd niet over mij in dezelfde klasse als jij. Ik ben viervoudig wereldkampioen. Twee WBC-titels hier (foto).; Je zult er nooit een hebben, je bent niet goed genoeg.

‘Je bent geen professionele vechter, je bent een optredende clown. Dat is alles wat je bent.

‘Dus houd mijn naam uit je mond totdat je iets in het spel hebt gedaan.

‘Ik denk dat deze zondag jouw wereld vergaat. Als dat niet het geval is en je bent dom genoeg om met mij te vechten, als deze rechterhand op je kin landt, zal ik je in een baan om de aarde brengen en die stomme baret van je kruin slaan .”

Chisora ​​is echter niet zo zeker van de kansen van Froch tegen Paul

Zwaargewicht bokser Derek Chisora ​​is echter niet zo zeker van Frochs overtuiging dat hij de vloer met Paul zou aanvegen.

Chisora ​​voegde eraan toe dat hij bereid zou zijn om £ 200.000 in het voordeel van Paul in te zetten als het paar ooit met elkaar in zee zou gaan.

“Carl Froch zou daar naar binnen moeten gaan, zijn kont in elkaar laten slaan en zijn cheque krijgen, man,” vertelde Chisora ​​aan iFL TV.

‘Hij zou Carl Froch verslaan, weet je. Hij zou Carl Froch verslaan. Hij zal het gif uit ‘The Cobra’ halen en hem oppompen! Hij zal Carl Froch verslaan.

“Ik ben bereid om £ 200.000 te wedden dat Carl Froch zijn kont zal laten behandelen … Ik ben 100 procent serieus.”