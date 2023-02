Romaine Sawyers scoorde het doelpunt dat Cardiff hun eerste thuisoverwinning in 111 dagen opleverde toen ze Reading met 1-0 versloegen in het Cardiff City Stadium.

De Bluebirds-fans moesten tot de 91e minuut wachten voordat het 19e schot van de avond van hun team de impasse zou doorbreken en het duwde de mannen van nieuwe baas Sabri Lamouchi vijf punten uit de degradatiezone.

Hun laatste overwinning in de hoofdstad van Wales was tien wedstrijden geleden – negen in de competitie en één FA Cup-gelijkspel – op 29 oktober tegen Rotherham.

Voor Lamouchi, de derde manager bij de club dit seizoen, werd zijn eerste uitoverwinning bij Birmingham op dinsdagavond al snel gevolgd door zijn eerste thuis.

Romaine Sawyers scoorde de winnaar voor Cardiff tegen Reading





Wat betreft de Reading-kant van Paul Ince, ze zullen zich zwaar beledigd voelen door 90 minuten te hebben overleefd in een tijd van zoveel blessures. Na een serie van vijf wedstrijden zonder overwinning te hebben afgesloten met een 2-1 thuisoverwinning op Rotherham eerder deze week, waardoor ze 11 punten verwijderd waren van de dropzone, was dit een verloren punt bij de dood.

De enige echte aanval van Reading in de eerste helft kwam in de 23e minuut toen Andy Carroll op een bal tikte om collega-koploper Femi Azeez in de ruimte te zetten aan de rechterkant van de Bluebirds-box. Zijn voorzet was gericht op Carroll, maar Tom McIntyre ging voor hem staan ​​en kopte over.

Scott Dann pakte een gele kaart voor het terugtrekken van Kion Etete toen Cardiff naar voren stroomde. Dat gaf Perry Ng de kans om zijn sensationele vrije trap uit de wedstrijd in Birmingham na te bootsen en hij deed het bijna opnieuw. Hij kreeg de bal over de muur vanaf 25 meter afstand, maar zag zijn schot het zijnet raken nadat hij net de rechterbovenhoek van Joe Lumley’s doel had gemist.

Reading begon de tweede helft helderder en duwde Cardiff dieper in hun helft.

Ze wonnen een paar hoekschoppen en vrije trappen en profiteerden bijna van een uitglijder van Ryan Allsop toen hij in de 67e minuut probeerde een terugspeelbal weg te werken. Het luchtschot van de keeper van Cardiff gaf Yakou Meite de kans om naar de losse bal te duiken, maar hoewel hij er wel bij was, kon Allsop zijn blozen redden.

Cardiff kreeg laat de tweede wind en raakte tweemaal het houtwerk in de 74e en 77e minuut. Topscorer Callum Robinson krulde een schot met rechts van binnenuit de ‘D’ op de lat en vervolgens stuiterde Sheyi Ojo een schot bovenop de lat en weg.

Ze gingen door en kregen hun beloning in blessuretijd toen de klaring van Amadou Mbengue zakte naar Sawyers, wiens stuiterende halve volley vanaf 20 meter door een menigte spelers Lumley op het verkeerde been en hulpeloos achterliet.

Speler van de wedstrijd – Romaine Sawyers

Wat is het volgende?

Beide teams komen op zaterdag 25 februari om 15.00 uur als volgende in actie. Cardiff reist naar Carrow Road om het op te nemen tegen Norwich, terwijl Reading Blackpool ontvangt in het Select Car Leasing Stadium.