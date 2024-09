Cardi B (31) en Offset (32) wachten op meer informatie. In augustus kan de rapper genieten van nieuw succes en de nieuwste evenementen opvolgen. Kortom Instagram-Live, de „I Like It“-Tolk nu in het Engels en werd direct een ihren Ex. „Ik ben een geliefde. En ik ben altijd een goed mens“, dat is alles Migo’s-Clear Mitglied. Tussen de twee Hip-Hop-Stars verschijnen ze als volgt: „Ik dank jullie voor mijn kinderen. Ik geniet alle drie van hun leven. Ik geniet tenslotte van hen.“

Der „Bad And Boujee“-Interpret soll während ihrer Beziehung more Affaeren gehabt haben. In deze Livestream staat Cardi duidelijk, dat is het davon aber nicht meer verwijderen zal. „Nichts überrascht mich mehr. Je hebt alles wat mogelijk is, ook is het wirklich gelijk“Gelieve te verduidelijken. Momenteel hebben de families meer kans op succes, ook al worden ze bestookt met sms-berichten. Maar die New Yorkers hebben geen interesse in een liefdescomeback.

Statt auf ihre On-off-Beziehung zal zichzelf Cardi geniet van drie kinderstudies. Allereerst brachten we een paar dagen samen door tijdens onze jongste dagen ter wereld. Diese Nachricht teilte die Musikerin ihren Fans met meer schnappschüssen op sociale media met. Darauf presentiert ie bij pasgeborenen Baby en Strahlt dabei über ganze Gesicht. Au Offsetvan de vader van de kleintjes, is een foto van de foto, die hun Nachwuchs hält en hun stolz anschaut zullen zien. De namen van de Sprösslings zijn versgebackenen Dreifacheltern bis jetzt noch nicht verraten.

Getty-afbeeldingen Cardi B, Rapperin

Instagram / iamcardib Offset met drie kinderen, september 2024