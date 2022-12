Cardi B brachte GloRilla bei der Art Basel Performance in Miami heraus

Cardi B zeigte ihre Sachen bei einem Chase Sapphire-Event und räumte später einen hasserfüllten Fan aus, der es einen „Hinterhof“ -Gig nannte.

Cardi trat am Freitag in Miami für die Art Basel auf, aber ein Twitter-Troll versuchte, es herunterzuspielen und sagte;

„Nicht der Grammy-Gewinner, der im Hinterhof von jemandem auftritt.“

Cardi, die kompromisslose Waage, die sie ist, klatschte zurück und ließ ihre Rechnung für die Aufführung fallen.

„Ich habe 1 Million Dollar dafür bekommen, dass ich bei dieser privaten Veranstaltung für Elite-Banker vor 400 Leuten und nur für 35 Minuten auftrete, denken Sie darüber nach, wenn Sie über diesen Grammy-Gewinner schreiben“, antwortete der Künstler.

Die Rechnung zeigte eindeutig, dass WP Touring Inc. Cardi 1.000.000 Dollar für die Veranstaltung vom 23. November bis 3. Dezember schuldete.

Abgesehen von dem Hasser auf Twitter genossen viele Anwesende und Online ihre unterhaltsame Performance, bei der auch die heißeste neue Rap-Künstlerin GloRilla auftrat. Die beiden führten GloRillas Track „Tomorrow 2“ mit Cardi B zum zweiten Mal überhaupt auf.

Cardi hatte das Internet mit ihrem Outfit ihrer Wahl, das, sagen wir einfach, provokativ und sexuell frei war, in Aufruhr versetzt!

Die gebürtige Brooklynerin trug einen hautengen Body in Nude und Gold, der jede Kurve ihres Körpers korrekt umarmte.

Der Bodysuit enthielt gefälschte hervorstehende Brustwarzen sowie ein dunkles Dreieck über ihren Damenteilen.

Sie rockte auch ihre charakteristischen superlangen Nägel. GloRilla hingegen trug eine leuchtend blaue lange Perücke, einen silbernen Bodysuit mit passenden silbernen Hosen und Turnschuhen. Später am Abend schrieb GloRilla auf Twitter:

„Performance und Bühnenpräsenz von Cardi B sind Top Tier AF.“

Letzten Monat traten die beiden bei den American Music Awards auf und GloRilla brachte auch Cardi B als Überraschungsgast heraus. Zu sehen, wie Cardi auftritt, begeistert die Fans und bettelt um neue Musik.

Cardi erzählte kürzlich Charlamagne Tha God on Der Frühstücks-Club dass neue Musik für 2023 auf dem Weg ist.

„Ich habe ein paar Songs, die so eindeutig sind, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich muss mich nur entscheiden und es rausbringen.“

Der erste Kreativdirektor des Playboy erklärte, dass es bei der Veröffentlichung einer neuen Veröffentlichung um mehr als die Musik gehe.

„Es geht darum, Visuals zu setzen … Ich habe endlich meinen Körper richtig hinbekommen, weißt du, ich sage, ich habe gerade eine Reise in die DR (Dominikanische Republik) gemacht.“

Cardi B und ihr Ehemann Offset wurden auch in der Nacht zuvor in Miami bei einer Aufführung am frühen Morgen im E11EVEN Club in Miami gesichtet.

Auf Fotos, die im Club aufgenommen wurden, war Cardi an der Seite ihres Mannes zu sehen.

Es schien, als wäre sie überglücklich zu sehen, wie ihr Mann sich endlich amüsierte, nachdem er seinen Cousin und Bandkollegen Takeoff verloren hatte.

Dies war Offsets erster Auftritt seit Takeoffs Tod und er achtete darauf, ihm die ganze Nacht über besondere Ehrerbietung zu erweisen.

Was denkst DU über die Auftritte von Art Basel-Bösewicht Bardi für Banker in Miami?