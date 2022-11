Capital A profitiert von angespannter Wirtschaft: CEO Tony Fernandes

„Leider wird alles, was ich tue, überproportional. Ich bin da reingegangen [AirAsia X] für eine kurze Zeit … Ich bin nur dort reingegangen, um eine Fluggesellschaft anzukurbeln, die stark umstrukturiert worden wäre und sich im Winterschlaf befand “, sagte Fernandes.

Die Aktien von AirAsia X fielen nach der Ankündigung vom 31. Oktober, und die Verluste seit der Entwicklung lagen am Freitagmorgen immer noch bei etwa 5 %.

Der positive Ausblick kommt trotz negativer Marktreaktionen auf den Rücktritt von Fernandes als Group CEO von AirAsia X in dieser Woche. AirAsia X ist der preisgünstige Langstreckenflugzweig von AirAsia.

„Wir wollen der Flotte zum ersten Mal seit langer, langer Zeit noch vor Covid 20 weitere Flugzeuge hinzufügen“, sagte er am Freitag gegenüber „Squawk Box Asia“ von CNBC.

In seiner viermonatigen Amtszeit gründete Fernandes ein Frachtgeschäft in AirAsia X, das seiner Meinung nach „etwa 20 % zum Umsatz der Fluggesellschaft während der Pandemie beigetragen hat“ und weiterhin eine wichtige Rolle bei ihrer Erholung spielen wird.

„Ich denke, wir kommen aus PN17 heraus. Obwohl ich sehr dagegen war, fand ich es hart, uns in PN17 zu bringen … tatsächlich haben wir ein Negatives in ein Positives verwandelt.“

AirAsia X schlüpfte im Oktober 2021 in den PN17-Status, eine von vergebene Bezeichnung Bursa Malaysia an finanziell angeschlagene Unternehmen. Diese Unternehmen können von der Börse genommen werden, wenn sich ihre Finanzlage nicht verbessert.

„Meine Aufgabe ist es jetzt sicherzustellen, dass wir Rentabilität, gutes Cashflow-Wachstum liefern, die richtige Finanzierung für all dies haben und von wo aus wir waren … der Himmel sieht wirklich gut aus“, sagte Fernandes.

Darüber hinaus hat die Pandemie mit dem Boom des E-Commerce, der laut Fernandes hier bleiben wird, eine große Chance geboten.

„Auch in der Logistik ist es für uns eine wunderbare Zeit zu wachsen. Zum ersten Mal in unserer Geschichte haben wir drei Frachtflugzeuge übernommen.“

Er fügte hinzu: „Es dauert immer noch lange, Produkte selbst von Kuala Lumpur nach Singapur zu versenden. [At] AirAsia, wir schaffen es jetzt an einem Tag. Und so werden wir Punkt-zu-Punkt-Logistik betreiben, das gesamte Modell ändern und sehen eine riesige Chance für uns.“