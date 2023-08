Die Ampel-Koalition war sich einig, dass Cannabis bald legal sein wird. Was sagen die Händler im Görlitzer Park dazu?

BERLIN taz | Es ist ein sonniger Nachmittag im Görlitzer Park. An diesem Mittwoch machen Familien und Schüler ein Picknick auf den grünen Wiesen. Elektromusik erklingt aus barfüßigen Ghettoblaster, zwei Erwachsene werfen einen Frisbee über die Köpfe der Spaziergänger. Ein Pfiff ist zu hören, auf dem Sportplatz spielen zwei Mannschaften Fußball.

Aber auch auf den Wegen spielen sich diskrete Szenen ab. Manche fahren mit dem Rad auffällig im Kreis und radeln weg, wenn wieder ein Polizeiwagen durch den Park fährt, andere stehen vor Bänken und suchen ein Treffen.

Der Görlitzer Park ist nicht nur ein Ort, den Berliner gerne mit Görli verharmlosen. Das Görli ist wohl der bekannteste Park für Drogen aller Art in Deutschland. Zuletzt sorgte er landesweit für Schlagzeilen, nachdem im Park eine Frau von einer Gruppe Männer vergewaltigt worden sein soll.

An diesem Mittwoch verbreitete sich auch hier schnell die Nachricht: Das Bundeskabinett verabschiedete den ersten Entwurf eines Gesetzes zur Teillegalisierung von Cannabis. Steht das Görli nun vor einer großen Veränderung? Was sagen Passanten? Und wie nehmen die Händler diese Nachricht auf?

Was wird aus den Menschen?

Spricht man mit Passanten im Park, begrüßen viele die bevorstehende Legalisierung. Allerdings glauben die wenigsten, dass sich für den Görlitzer Park viel ändern wird. Der 23-jährige Max, der in Deutschland und im Senegal aufgewachsen ist, sagt, er kenne einige, die Drogen verkaufen. Nicht er selbst, er muss nicht, er kann lernen. „Sie würden gerne etwas anderes machen, wenn sie könnten“, sagt er.

Ein anderer Passant, Mahena, 25, sagt: „Für viele ist es kein Vollzeitjob, die meisten arbeiten woanders.“ Manche bleiben hier hängen, weil sie auch ständig anfangen, Gras zu rauchen.“ Es macht sie traurig zu sehen, was aus den Menschen wird.

In der Nähe des Ausgangs zur Wiener Straße sitzen oder stehen mehrere Männer auf einer Parkbank, die von einem großen Baum ausreichend Schatten bekommt. Mehrere tragen weiße T-Shirts, einer trägt ein buntes Hemd und zwei weitere tragen schwarze Arbeitskleidung für Bauarbeiter.

Als ich vorbeigehe, fragt mich einer auf Englisch, ob ich etwas brauche. Anstatt höflich abzulehnen und weiterzugehen, möchte ich dieses Mal wirklich etwas. eine Unterhaltung

„Es ist ein dummes Gesetz“

Haben Sie schon von der geplanten Legalisierung von Cannabis gehört? Ja, das haben sie, aber sie glauben nicht, dass es tatsächlich umgesetzt wird. Einer erklärt, dass das Parlament noch darüber berät und dass Cannabis noch nicht legal ist. Ein anderer Händler betont, dass das vorgeschlagene Gesetz zwar gut für Kiffer sei, sich aber für die Menschen da draußen nicht viel ändern werde.

„Es ist ein dummes Gesetz“, sagt ein anderer aus der Gruppe. Sein Kritikpunkt ist die Mengenbegrenzung, die ihm zu niedrig erscheint. „Hier im Görli gibt es Leute, die wöchentlich 50 Gramm Cannabis kaufen“, erklärt er. Das vorgeschlagene Gesetz würde Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz streichen und den privaten Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis oder drei Cannabispflanzen erlauben.

In Anbauverbänden sollten maximal 500 Personen zum Anbau zusammenkommen und pro Mitglied maximal 50 Gramm pro Monat ausgegeben werden. Unter 21-Jährige bekommen nicht mehr als 30 Gramm pro Monat mit einem maximalen THC-Gehalt von 10 Prozent.

Während legale Verkaufsstellen aufgrund von Steuern wahrscheinlich höhere Preise verlangen müssen, glauben einige Händler, dass sich auf dem Schwarzmarkt außer dem Preis kaum etwas ändern wird.

Gras für Junkies und Touristen

„Bei uns wird der Preis aufgrund der größeren Auswahl voraussichtlich sinken.“ Derzeit kostet ein Gramm bei ihnen zehn Euro. Sie gehen davon aus, dass sie bald nur noch sieben Euro verlangen können. Allerdings ist noch unklar, wie teuer legales Cannabis sein wird.

Eine Frau mit Piercings im Gesicht und blauen Haaren unterbricht das Gespräch. „Wir wollen high bleiben“, sagt sie nervös und holt etwas Gras von dir ab.

„Meistens kommen Junkies und Touristen zu uns“, erklärt einer auf der Bank. „Weil hier auch andere Dinge verkauft werden.“ Ob sie auch härtere Drogen verkaufen, wollen sie nicht sagen. Im Park werden unter anderem Ecstasy, Kokain und Crack verkauft. Allerdings führen die meisten Händler meist nur Marihuana, für alles andere fragt man einzelne Kollegen, ob sie sich darum kümmern wollen.

Jetzt kommen die Männer miteinander ins Gespräch: „Vielleicht legalisieren sie Marihuana wirklich“, sagt einer. Ein anderer: „Aber sie werden wahrscheinlich auch härtere Gesetze erlassen, um es einfacher zu machen, uns ins Gefängnis zu bringen.“

Vom Händler zum Elektriker

Alle sagen, sie seien Flüchtlinge, die meisten aus dem Senegal. Sie bekommen 300 bis 500 Euro im Monat vom Staat, aber davon können sie nicht überleben. Weil sie keine Arbeitserlaubnis hatten, mussten sie Schwarzarbeit verrichten. Sie sagen, dass sie neben dem Handel auch immer andere prekäre Jobs ausüben, etwa auf dem Bau. Kaum jemand ist Vollzeithändler.

Manche werden nervös und gehen langsam. Sie haben Angst, dass sie von einem Polizisten in Zivil und nicht von einem Journalisten konfrontiert werden. Am Ende bleibt nur einer auf der Bank. Er macht sich keine Sorgen, dass er nicht weiß, mit wem er spricht. „Ich komme nur hierher, um meine Freunde zu besuchen“, sagt er.

Er ist 29 Jahre alt, lebt seit mehr als zehn Jahren in Deutschland und kommt ursprünglich aus dem Senegal. Das letzte Mal, dass er Geschäfte machte, war vor sieben Jahren, er wollte es nie tun. Er fing an, weil er auf dem Bau arbeitete und am Monatsende wiederholt kein Gehalt erhielt. Jetzt hat er einen Vollzeitjob als Elektriker.