Startpagina Wirtschaft

van: Peter Riesbeck

Drucken Teilen

Am 1. März viel het cannabisverbod in Duitsland, de Anbauverbot zal volgen. Derweil begint in Nederland ein Feldversuch mit dem Verkauf von Gras aus Staatlich Konrollierter Sigh. Die Händler Freut’s. Dergelijke experts waarschuwen u voor het volgende.

Duitsland macht zelf locker. Deze regelgevingskaders beginnen met de legalisatie van cannabis in het land. Uit één “Paradigmenwechsel” werden de gezondheidsvoordelen uitgedrukt, de Green-Bundestagsabgeordnete Kirsten Kappert-Gonther en het vers: “Wir machen Schluss mit der schädlichen Prohibition von Cannabis.”

De Gesetzesänderung zal komen na de aanplant van de Jahreswechsel, Eigenanbau en Eigenbesitz von Gras waren de eerste sinds 1. Maar gelegaliseerd, zal de kweek van cannabisclubs in juni of juli worden opgericht. Dort Darf Cannabis was al 18 jaar geleden verkrijgbaar.

Minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach (SPD) zei dat hij dit graag zou zien, vanwege het regelgevingskader voor legalisatie “en niet als gevolg van de misverstanden van de regering”. Dennoch is het Lage-complex. Wat de groene landen betreft, moet u op de hoogte zijn van de feiten met betrekking tot de legalisatie van cannabis, en moet u op de hoogte zijn van de juridische aspecten van de anderen.

Cannabisconsumptie: Nederland test “geschlossene Coffeshop-Ketten”

Stecklinge von Hanfpflanzen im Anbauraum een ​​Engelse Unternehmens. ©IMAGO/ANP

Dat is een voorproefje in Nederland, op woensdag 1. Deze maand starten we in Breda met een cannabisexperiment. Paul Depla, 58, kan berichten sturen. Er is de Bürgermeister van de Nederlandse stad. Ik hield absoluut niet van gras. “Dat ben ik helemaal niet”, zei Depla en stelde duidelijk: “In de politiek is het geen ideale wereld. Die Politik muss Dinge arrangeert. En zwarte darmen. We zullen dit hier bespreken, evenals een debat ‚Pro en Contra Cannabis Gebrauch‘. Cannabis is een seksueel medium. Wij informeren u en bespreken uw wensen met ons. En dat is niet het geval.” Het is belangrijk op te merken dat er geen langverwachte vertraging is, aangezien het huidige modelbeheersysteem zodanig is dat er een nieuw cannabisexperiment in Nederland kan worden gevonden. Dit is wat Depla zei.

Bislang hat das engels Systeem neemt een afzonderlijke Fehler aan. Cannabisgebruik wordt in Nederland sinds 1976 getolereerd en is verkrijgbaar in coffeeshops. “Niemand weet waar de echte oorsprong vandaan komt, die komt van boven de bomen”, zegt Depla. In Nederland zijn er hinterproblemen, en daarom begint de illegaliteit met extra criminaliteit. Dat is wollen in Nederland met een licht hart en een zucht. “Wir schließen einen Kreis”, dus Depla. “In Duitsland zegt niemand: bier moet gedronken worden. Aber Brauereien sinds verboten.”

Ben verbonden aan de nieuwe Engelse Systems sitzen Agrarwissenschaftler wie Hannah Lambertz, 35. Zij heeft de titel GMP Officer. Dit is gebaseerd op Good Manufacturing Practice, namelijk: De landbouwkennis is de kwaliteitsmanager en het productieproces in Hanf-Anbau. Lambertz komt uit het Rijnland, heeft drie jaar in Bonn gestudeerd en gewerkt voor Fyta en is cannabisreparateur in Waalwijk. Lambert’s verklaring: „Ik ben medisch geïnteresseerd in de productie van bloemen, extracten en pure cannabinoïdekristallen als farmaceutische ingrediënten en in recreatieve producten sinds de eerste productie van experimentele coffeeshopketens beschikbaar is om hun producten op de markt te brengen.“ Marktführer ook.

Cannabis is niet zomaar cannabis

Wobei Cannabis is niet gleich Cannabis ist. Marihuana sinds de getrockneten Blüten en Blätter der weiblichen Pflanze. Het is een van de rocknete Harz, verspreid over Fachleute von Hasch. Het bestaat uit een tetrahydrocarbinol – THC, die een substantie van cannabis bevat. Bij de medische behandeling van de patiënt kan het voorkomen dat het THC-gehalte hoog is, bij de zorg voor het THC-gehalte van de behandeling.

Dit is een van hun bedrijven, die de Nederlandse Staat ondersteunt, de stof waar ze van houden, de Coffee Shops van Breda en hun andere gemeenschappen rond de Ladentisch Gehen soll. Voraussetzung: Mindestens 6,5 Tonnen müssen die Firmen pro Jahr liefern können. En ze zijn heel streng. Van een “Track-and-Trace-systeem”, zei Lambertz. Reparatie, Lagerung, Vertrieb – alles moet verzorgd worden. In Nederland komt Ordnung ins System.

Nieuwe en Alte Wege Hennep Er zijn veel mensen die illegale drugs gebruiken. Laut Schätzungen der UN kiffen weltweit runderen 200 Millionen Erwachsene. In Duitsland greifen beef acht Prozent der 12- tot 17-Jährigen toch gut sieben Prozent der 18- tot 64-jährigen Erwachsenen zu Cannabis. Vanaf 1 maart 2024 25 jaar geleden schreeuwt het om het zelfvertrouwen de dubbelte Menge. Daarom geldt er een tolerantiegrens, zowel binnen de grenzen van de naleving van de regelgeving. In de omgeving van 100 meter van de school is het verboden te reizen. In Zwitserland werd geplant in afzonderlijke gemeenschappen met een gevoel van vrijheid. Die VN stopten am Verbot von Cannabis fest. Ook het EU-recht stelt grenzen. De Verkauf von Drogen ist in der EU verboten, ebenso Anbau, Verkauf en grenzüberschreitender Handel. pr

Auch in Deutschland kan zich in het Arbeit bevinden. Jakob Sons, 33, zegt over het Ampel Initiative: “Dat is een geweldig stuk schrijven. Het begint met nieuwe algemene kennis over cannabis.” Zonen werken in Mörfelden-Walldorf bij Frankfurt. Dort ligt de Zentrale von Cansativa. De beschikbaarheid van cannabisproducten van Duitse apotheken – voor de medische sector. Dat is sinds 2017 uitgebracht. Ik ga aan de slag met Cansativa an den Start.

Zoals Gründer der Jurist positief is over de Vorstoß der Ampel. Realiseer onmiddellijk een “echte trendverandering” in het initiatief. Het is niet waarschijnlijker dat medicinale cannabis als uitgangspunt wordt gebruikt. Om deze reden: Therapeutische vrijheid, Cannabis als behandeling kan gemakkelijk worden verkregen. Voor bedrijven die dit kunnen, weinig documentatie en weinig bureaucratie. Bovendien zijn de inspanningen voor de medische behandeling eenvoudiger. Sons spreekt van een „Entstigmatisierungseffekt“

Für den Freizeitbereich klingt Sons-reserver. “Legalisatie kan lang duren als er een flächendeckendes Angebot wordt gecreëerd. Omdat onze eigen constructie en clubconstructie open zijn voor publiek, is onze visie kwetsbaar. De restauratie wordt niet op prijs gesteld door Lauterbachs Initiatief.

De staat heeft de cannabislegalisatie Milliarden en Steuereinnahmen goedgekeurd

Het potentieel voor legalisering is aanzienlijk: tot 400 ton van de cannabismarkt zal alleen in Duitsland worden geregistreerd. Der Ökonom Johannes Haucap heeft het economische effect voor twee jaar in één onderzoek. Titel van het onderzoek: „Fiskalische Auswirkungen einer Cannabis-Legalisierung in Deutschland.“ Ergebnis: De staat zou met rundvlees 2,8 miljard euro en Steuereinnahmen legalen kunnen krijgen, hinzu kommen gebonden 1,3 miljard weniger Ausgaben bei Polizei und Justice. Met bijkomende effecten blijkt uit zo’n onderzoek dat het fiscale effect 4,7 miljard euro bedraagt.

Drogenfachleute met Rainer Thomasius lehnen das Vorhaben ab. Er staat Vorstoß van Lauterbach. „In een enkele Satz: Dieser Gesetzentwurf der Bundesregierung wird young Menschen massenhaft in die Cannabis-Abhängigkeit treiben.“ Thomasius, 66, wit, woonde daar spricht. De medische professor en Facharzt für Kinder- en Jeugdpsychiatrie is het hoofd van dergelijke studies aan de Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). “Sinds 1200 jaar hebben we 1600 patiënten met cannabis gehad”, zegt Thomasius. Der Zt warnt for the Freigabe von Cannabis and verweist auf a UN-Studie zur den der Legalisierung in Portugal, Canada en einzelnen Bundesstaaten der USA: “Dort steigt der regulmäßige Konsum bei Erwachsenen um hundert Prozent, bei Jugendlichen um 15 Prozent .“

Droogverzorging zorgt voor kinderen en jongeren

Thomasius werkt ruim drie jaar geleden in Groot-Brittannië. De stad Hamburg heeft een programma „Drying Free Childhood and Youth“. En er is een actuele onderzoeksgeschiedenis: “De huidige langetermijngeschiedenis en intensieve cannabisconsumptie en psychische stoornissen zijn goed geïnvesteerd”, aldus de symptomen en de behandeling van depressie, psychosen en angst. Voor alle jongeren geldt: ze zijn gelukkig, maar ze zijn niet afhankelijk van hun relatie en persoonlijkheid. Thomasius erläutert: “Studie volwassen alters- en consumentengranulierte cannabisbedingte Ausdünnungen der grauen Hirnsubstanz im Frontalhirn getroffen Adoleszenter in einer Größenordnung van 24 Prozent naar 38 Prozent.” Die Folge: schlechtere cognitieve Fähigkeiten. Einfach ausgedrückt: Kiffen Power doof.

Met minister van Volksgezondheid Lauterbach heeft voor de camera met Thomasius gepraat. Er is een nieuwe gesellschaftliche Akzeptanz voor marihuana en hasj-criticus verschenen. Er is glaubt, das Gesetz schildert sin Ziel. De Altersgrenze etwa führe nur zu einem drieten Markt. “Als cannabis legaal is, zal het later verkrijgbaar zijn – met korting. Dat is precies wat het betekent: Altersgrenze zal effectief zijn.‘ En je zult blijven genieten van je marketingervaring met je klanten en hun klanten.‘