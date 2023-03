Canelo Alvarez zal op 6 mei terugkeren naar Mexico om zijn onbetwiste super-middengewicht wereldtitels te verdedigen tegen de Brit John Ryder.

Boxing’s pond-voor-pond-ster van Noord-Amerika is al meer dan tien jaar een grote PPV-trekking in de VS en heeft sinds 2011 dus niet meer gebokst in zijn thuisland.

Getty Canelo is de onbetwiste WBA, WBC, IBF en WBO super-middengewicht wereldkampioen

Destijds verdedigde Canelo zijn WBC super-weltergewicht (154lbs) wereldtitel tegen Kermit Cintron.

Sindsdien heeft hij unified middengewicht (160lbs) wereldtitels, onbetwiste super-middengewicht (168lbs) wereldtitels en zelfs de WBO licht-zwaargewicht (175lbs) wereldtitel gewonnen.

Vorig jaar stuitte Canelo echter op een struikelblok toen hij de tweede profnederlaag in zijn carrière leed.

Canelo had voorheen alleen als 23-jarige verloren van Floyd Mayweather, maar werd verslagen door Dmitry Bivol omdat hij er niet in slaagde opnieuw een titel te winnen bij lichtzwaargewicht.

De Mexicaan is er vast van overtuigd dat hij de Russische kampioen wil rematchen, maar besloot dat niet meteen te doen.

Na het verlies van Bivol keerde Canelo terug naar super-middengewicht en voltooide een trilogie met Gennady Golovkin, waarbij hij met succes zijn banden verdedigde tegen zijn bittere vijand.

GETTY Ryder daagt Canelo uit op 6 mei

Na die overwinning onderging hij een handoperatie.

Als gevolg hiervan heeft Canelo beweerd dat hij in mei een tune-up homecoming-gevecht wil voordat hij in september weer terugkeert naar Bivol.

Deel één van dit plan is nu gereed.

Dinsdag bevestigde Canelo dat hij Ryder op 6 mei zal ontmoeten in Estadio Akron in Jalisco, Mexico.

Ed Mulholland/Matchroom Canelo zal later dit jaar wraak willen nemen op Bivol

De Brit zal een enorme underdog zijn in de strijd, ondanks zijn geweldige vorm.

Ryder is 32-5 als prof, maar heeft sinds 2017 slechts één keer verloren.

Die nederlaag kwam in zijn enige wereldtiteluitdaging tegen Callum Smith en was enorm controversieel en velen geloofden dat hij het verdiende om de beslissing te nemen.

Vorig jaar versloeg Ryder Daniel Jacobs en versloeg hij Zach Parker (die halverwege de wedstrijd geblesseerd raakte) om de WBO ’tussentijdse’ titel en verplichte status voor een Canelo-uitdaging te claimen.

Op 6 mei krijgt hij in zijn thuisland de kans van zijn leven tegen de Mexicaanse superster.