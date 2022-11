CANCOM SE, DE0005419105

EQS-PVR: CANCOM SE: Veröffentlichung gem. – 40 abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten Name: CANCOM SE Straße, Hausnr.: Erika-Mann-Straße 69 Postleitzahl: 80636 Ort: München Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 391200T4AUN1BPBXAO14 2. Grund der Mitteilung X Erwerb oder Ausübung von Aktien mit Stimmrecht? Erwerb oder Verkauf von Instrumenten ? Veränderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund: Freiwillige Gruppenmitteilung wegen Schwellenüberschreitung eines Tochterunternehmens 3. Angaben zum Meldepflichtigen Juristische Person: Allianz SE Sitz, Land: München, Deutschland 4. Name der die Aktionäre mit 3 % oder mehr Stimmrechten, falls abweichend von der 3.Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft Anteil der Stimmrechte (gesamt 7.a.) Anteil der Instrumente (gesamt 7.b.1.+ 7.b.2.) Gesamtanteile (gesamt 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach ? § 41 WpHG neu 6,67 % 0,00 % 6,67 % 35.371.850 letzte Meldung 6,64 % 0 % 6,64 % / 7. Stimmrechtsangaben? a. Stimmrechte (§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % ? direkt (? 33 WpHG) zugerechnet (? 34 WpHG) direkt (? 33 WpHG) zugerechnet (? 34 WpHG) DE0005419105 0 2.359.110 0,00 % 6,67 % Gesamt 2.359.110 6,67 % b.1. Instrumente iSd ? 38 Abs. § 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Laufzeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % ? ? Gesamt 0 0,00 % b.2. Instrumente iSd ? 38 Abs. § 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit/Verfall Ausübungszeitraum/Laufzeit Barausgleich oder physischer Ausgleich Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % ? ? ? Gesamt 0 0,00 % 8. Angaben zum Einreicher? Der Mitteilende (3.) wird weder beherrscht noch kontrolliert der Mitteilende andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen die Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette von Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder Gesellschaft: Unternehmen % Stimmrechte, wenn 3 % oder mehr % Instrumente, wenn 5 % oder mehr % Gesamt, wenn 5 % oder mehr Allianz SE % % % Allianz Deutschland AG % % % Allianz Lebensversicherungs -Aktiengesellschaft 4,98 % % – % % % Allianz SE % % % Allianz Deutschland AG % % % Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft % % % – % % % Allianz SE % % % Allianz Deutschland AG % % % Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft % % % – % % % Allianz SE % % % Allianz Holding France SAS % % % Allianz France SA % % % Allianz Vie SA % % % Generation Vie SA % % % – % % % Allianz SE % % % Allianz Asset Management GmbH % % % Allianz Global Investors GmbH % % % ? § 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich im Falle einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG) Datum der Hauptversammlung: Gesamtstimmrechte (6.) nach der Hauptversammlung: Stimmrechtsanteil Anteil der Instrumente Gesamtanteile % % % 10. Sonstige Angaben: Der Großteil der in dieser Mitteilung enthaltenen Bestände wird von der Allianz Global Investors GmbH verwaltet. Die meldepflichtigen Beteiligungen der Allianz Global Investors GmbH ergeben sich aus der am 11. Februar 2021 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung, die von der vorliegenden Stimmrechtsmitteilung unberührt bleibt.? Datum07.11.2022

