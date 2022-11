Canagold gibt die Einreichung eines Rundschreibens in Bezug auf sein Bezugsrechtsangebot bekannt. 7. November 2022, VANCOUVER, BC – Canagold Resources Ltd. (?Canagold? oder das ?Unternehmen?) (TSX: CCM; OTC-QB: CRCUF; Frankfurt: CANA – https://www.commodity-tv.com/ ondemand/companies/profil/canarc-resource-corp/) berichtet das

– Canagold Resources Ltd. (?Kanagold? oder das ?Gesellschaft?) (TSX: CCM; OTC QB: CRCUF; Frankfurt: CANA – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canarc-resource-corp/) berichtet, dass das Unternehmen ein Rundschreiben zum Bezugsrechtsangebot herausgegeben hat (das ?kreisförmig?) und eine Bekanntmachung des Bezugsrechtsangebots (das ?Nachricht?) in Bezug auf das Bezugsrechtsangebot von Canagold (das ?Bezugsrechtsangebot?) für Inhaber von Stammaktien (?Stammaktien?), die zum Handelsschluss am 11. November 2022 registriert sind (die ?Registrierungsdatum?).

Juwel?? Bezugsrechtsangebot, Inhaber von Stammaktien (?Aktionäre?) am Registrierungsdatum ein (1) Recht (ein ?Bezugsrecht?) für jede (1) gehaltene Stammaktie. Für jeweils zwei (2) Warrants kann der Inhaber eine Stammaktie zum Zeichnungspreis von 0,175 $ pro Stammaktie zeichnen. Canagold erwartet Erlöse von 7.985.215 $ aus dem Bezugsrechtsangebot.

Sun Valley Investments AG (?Sonnental?), ein ?Insider? und eine ?verbundene Partei? (wie solche Begriffe in den anwendbaren Wertpapiergesetzen definiert sind) der Gesellschaft und der größte Anteilseigner der Gesellschaft, hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, vorbehaltlich der entsprechenden Beschränkungen, alle ihre grundlegenden zusätzlichen Bezugsrechte zu verkaufen. Das Unternehmen hat außerdem eine Standby-Garantievereinbarung mit Sun Valley abgeschlossen, in der Sun Valley zugestimmt hat, alle gemäß dem Bezugsangebot ausgegebenen Stammaktien zu kaufen, die nicht unter den Basisbezugsrechten und den zusätzlichen Bezugsrechten (die ?Standby-Garantie?). Im August 2022 erhielt das Unternehmen ein Überbrückungsdarlehen in Höhe von 2.500.000 $ (das ?Überbrückungskredit?) als Vorauszahlung für die Bereitschaftsbürgschaft. Das Überbrückungsdarlehen ist ungesichert, wird mit 5,5 % pro Jahr verzinst und ist zahlbar (i) nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots, (ii) 12 Monate nach dem Datum der Überbrückungsdarlehensvereinbarung und (iii ) Ende der Standby-Garantie, je nachdem, was es ist kommt zuerst.

Die Rechte werden am 9. November 2022 an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol ?CCM.RT? und Handel bis 12:00 Uhr Eastern Time am 9. Dezember 2022. Die Rechte verfallen um 14:00 Uhr Pacific Time am 9. Dezember 2022 (das ?Ablaufdatum?); nach diesem Zeitpunkt sind alle nicht ausgeübten Rechte ungültig und wertlos. Aktionäre, die ihre Rechte aus dem Basisoptionsschein vollständig ausüben, sind berechtigt, zusätzliche Stammaktien zu zeichnen, wenn diese Aktien aufgrund nicht ausgeübter Rechte vor der Ablaufzeit verfügbar sind, vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen, wie im Rundschreiben dargelegt. Das Unternehmen geht davon aus, das Bezugsrechtsangebot am oder um den 13. Dezember 2022 und in jedem Fall spätestens bis zum 30. Dezember 2022 abzuschließen.

Die Rechte stehen Aktionären mit Wohnsitz in (i) allen Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von Quebec, (ii) jedem Bundesstaat der Vereinigten Staaten (mit Ausnahme von Arizona, Arkansas, Kalifornien, Minnesota, Ohio, Utah und Wisconsin) zur Verfügung und (iii) werden angeboten in allen Gerichtsbarkeiten außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten, mit Ausnahme von Gerichtsbarkeiten, die keine Prospektbefreiung vorsehen, die im Wesentlichen der in Kanada vorgesehenen entspricht, oder die anderweitig die Einholung von Genehmigungen einer Aufsichtsbehörde in der entsprechenden Gerichtsbarkeit oder die Einreichung erfordern von Dokumenten des Unternehmens in der jeweiligen Gerichtsbarkeit im Zusammenhang mit diesem Bezugsangebot (zusammen die ?Zulässige Gerichtsbarkeiten?).

Vollständige Einzelheiten des Bezugsrechtsangebots sind im Rundschreiben und in der Mitteilung enthalten, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter hinterlegt sind oder von der Website des Unternehmens heruntergeladen werden können. Die Mitteilung und die beigefügten Registrierungszertifikate für die Bezugsrechte (das ?Anmeldebestätigungen für die Bezugsrechte?) werden am Stichtag an eingetragene Aktionäre in den zulässigen Rechtsordnungen versandt. Um Stammaktien zu zeichnen, müssen eingetragene Aktionäre die ausgefüllten Optionsschein-Registrierungszertifikate zusammen mit den entsprechenden Beträgen vor dem Ablaufdatum an Computershare Investor Services, Inc., die Optionsschein-Verwahrstelle und die Zeichnungsstelle zurücksenden. Aktionäre, die ihre Stammaktien über einen Vermittler wie eine Bank, eine Treuhandgesellschaft, einen Wertpapierhändler oder einen Börsenmakler halten, erhalten Materialien und Anweisungen von ihrem Vermittler.

Der Erlös aus dem Bezugsrechtsangebot soll zur Rückzahlung des Überbrückungsdarlehens, zur Weiterentwicklung der Liegenschaften des Unternehmens und als Betriebskapital verwendet werden.

Über Kanagold

Canagold Resources Ltd. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, das Projekt New Polaris durch die Machbarkeits- und Genehmigungsphase zu führen. Canagold ist außerdem bestrebt, seine Vermögensbasis durch zukünftige Akquisitionen weiterer fortgeschrittener Projekte zu erweitern. Canagold verfügt über ein Team von technischen Experten, die dazu beitragen können, einen bedeutenden Wert für alle Aktionäre von Canagold zu schaffen.

Im Namen des Vorstandes

?Katalin Kilofliski?

Katalin Kilofliski

Geschäftsführer

Für mehr Informationen, kontaktieren sie bitte:

Knox Henderson, VP Unternehmensentwicklung

Gebührenfrei: +1-877-684-9700

Tel: +1 (604) 416-0337

Mobil: +1 (604) 551-2360

Email: knox@canagoldresources.com

Seite? ˅: www.canagoldresources.com

Weder die Toronto Stock Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Toronto Stock Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält ?zukunftsgerichtete Aussagen? im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ?zukunftsgerichtete Informationen? im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zum Abschluss des Bezugsrechtsangebots, zur zukünftigen Leistung von Canagold und zu den Plänen und Explorationsprogrammen des Unternehmens für seine Mineralliegenschaften, einschließlich des Zeitrahmens für diese Pläne und Programme. In bestimmten Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen durch Worte wie ?plan?, ?bewiesen?, ?erwartet? oder ?nicht erwartet?, ?erwartet?, ?Potenzial?, ?scheint?, ?Budget?, ?geplant?, ?Schätzung?, ?Prognose?, ?mindestens?, ?Beabsichtigt?, ?Erwartet? oder ?zählt nicht? oder ?glaubt? oder Variationen solcher Wörter oder Phrasen, oder um anzuzeigen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse ?getroffen?, ?eintreten? oder ?erreicht? sein, ?könnte?, ?kann?, ?würde?, ?sollte?, ?sollte? oder ?werden?.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den ausdrücklichen oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit den Unsicherheiten, die der Schätzung von Mineralressourcen innewohnen; Warenpreise; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; Grundstimmung des Marktes; Wechselkurse; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Unternehmenstätigkeit fortzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichende Mittel im Rahmen von Eigenkapitalfinanzierungen aufzubringen; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration; Risiken im Zusammenhang mit der Tätigkeit im Ausland; zukünftige Metallpreise; die Unfähigkeit, Geräte und Prozesse wie erwartet zu betreiben; Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Einholung behördlicher Genehmigungen; staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben; Umweltrisiken; Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche in Bezug auf Eigentumsansprüche; Beschränkungen der Deckung und des Zeitpunkts und des möglichen Ausgangs von Rechtsstreitigkeiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die das Unternehmen beeinflussen und dazu führen könnten, dass seine Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen , geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Sie sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Alle Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und gültige Version. Diese Übersetzung ist zum besseren Verständnis beigefügt. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst werden. Für den Inhalt, die Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Übersetzung wird keine Verantwortung oder Haftung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Nachricht keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalnachricht www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenhomepage!