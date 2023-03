Een benadeelde buurman daagde de beklaagde voor de rechtbank vanwege de eenvingerige groet, die volgens de rechter een “door God gegeven recht” is

Een rechter in Montreal heeft geoordeeld dat iemand de vinger geven de straf is “door God gegeven recht” van elke Canadees. Het gebaar bracht een man voor de rechtbank, waarbij zijn buurman hem beschuldigde van criminele intimidatie.

“Voor alle duidelijkheid, het is geen misdaad om iemand de vinger te geven”, Rechter Dennis Galiatsatos schreef vorige maand in zijn beslissing. “Het omdraaien van de spreekwoordelijke vogel is een door God gegeven, in het Handvest verankerd recht dat toebehoort aan elke roodbloedige Canadees. Het is misschien niet beleefd, het is misschien niet beleefd, het is misschien niet beschaafd. Toch leidt het niet tot strafrechtelijke aansprakelijkheid.”

Neall Epstein, een leraar, werd afgelopen zomer gearresteerd nadat zijn buurman hem had aangegeven wegens criminele intimidatie en het uiten van doodsbedreigingen. Tijdens de zaak ontdekte de rechtbank dat de buurman, Michael Naccache, een lopend geschil had met Epstein ten tijde van de vermeende overtreding.

Naccache was het niet eens met spelende kinderen op het trottoir in de straat van de twee mannen in een buitenwijk, en zou dat ook doen “gevaarlijk rijden” in de buurt van de kinderen als reactie, hoorde de rechtbank. Toen de moeder en vader van Nacache afgelopen maart agressief op een kind op een scooter afreden, zei een boze Epstein tegen de man dat hij langzamer moest rijden. Naccache reageerde door Epstein ervan te beschuldigen “aanranding” zijn ouders, een zaak die buiten de rechtbank werd gegooid.









Naccache diende nog een reeks klachten over Epstein in bij de politie, over incidenten die Galiatsatos omschreef als “triviale ergernissen.” Naccache kwam nergens met de politie en bedreigde Epstein in mei met een boormachine en noemde hem een “dips ** t” en hem vertellen “Je bent verdomme dood.”

Epstein zei dat tegen Naccache “f**k off” en gaf hem de vinger, waarbij de hele ontmoeting werd vastgelegd op de acht CCTV-camera’s die Naccache rond zijn huis had geïnstalleerd om de buurt buiten te bewaken.

De volgende dag keerde Epstein terug naar huis en zag politieagenten op hem wachten. Ondanks het feit dat Naccache met een oefening naar hem had gezwaaid, was hij aangeklaagd wegens intimidatie en het uiten van doodsbedreigingen.

Galiatsatos verwierp de zaak, met het argument dat Naccache de hele situatie over zichzelf had afgeroepen. ‘Iemand beledigen is geen misdaad’ Hij schreef. “Burgers moeten een dikkere huid hebben, vooral wanneer ze zich gedragen op een manier die hoogstwaarschijnlijk tot dergelijke godslastering leidt.”

De rechter concludeerde dat als hij kon, hij het dossier fysiek uit zijn rechtbank zou hebben gegooid. “Helaas,” Hij schreef, “De rechtszalen van het gerechtsgebouw van Montreal hebben geen ramen.”