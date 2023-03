WAARSCHUWING: Dit artikel bevat details over seksueel misbruik van minderjarigen.

De jezuïeten van Canada, een religieuze orde van de katholieke kerk, hebben een lijst vrijgegeven van meer dan een dozijn priesters en broeders die volgens hen “op geloofwaardige wijze” zijn beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen in de afgelopen zes decennia.

“In de afgelopen drie of meer decennia zijn onthullingen van ernstig misbruik door geestelijken van vele generaties aan het licht gekomen, en de kerk heeft traag gereageerd”, zei pater Erik Oland, provinciaal van de jezuïeten van Canada, in een brief aan het publiek op de website van Jezuïeten van Canada.

“Terwijl we overlevenden hebben ontmoet, naar hun verhalen hebben geluisterd en de verslagen van hun ervaringen hebben gelezen, hebben we schaamte gevoeld en zijn we ervan overtuigd geraakt dat de enige weg vooruit het vertellen van de waarheid, genezing en verzoening is.”

In december 2019 kondigde de religieuze orde aan dat ze de namen zou vrijgeven nadat ze een uitgebreide audit van 60 jaar aan dossiers had uitgevoerd met de hulp van King International Advisory Group, een externe risicobeoordelingsorganisatie.

De jezuïeten waren oorspronkelijk van plan de lijst tegen januari 2021 vrij te geven. In zijn verklaring schreef Oland de vertraging toe aan een vertraging van de COVID-19-pandemie. De release van de lijst werd voor het eerst gemeld door de Globe and Mail.

CBC News heeft de beschuldigingen tegen de 27 mannen op de lijst niet onafhankelijk geverifieerd. De meerderheid van hen is dood.

“Niet iedereen zal de publicatie van de lijst als een positieve stap beschouwen”, vervolgde de verklaring van Oland.

“We zijn ons ervan bewust dat het zien van de naam van een misbruiker in druk oude wonden kan heropenen. Desalniettemin publiceren we deze lijst deels op verzoek van slachtoffers en belangenorganisaties voor slachtoffers om genezing te bevorderen, om de omvang van hun trauma en lijden te erkennen, om hun ervaring te erkennen en gerechtigheid en transparantie te bevorderen.”

Er is ondersteuning voor iedereen die seksueel is misbruikt. U hebt toegang tot crisislijnen en lokale ondersteuningsdiensten via deze website van de Canadese overheid of de database van de Ending Violence Association of Canada. Als u direct gevaar loopt of bang bent voor uw veiligheid of die van anderen om u heen, bel dan 911.