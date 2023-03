De werkgelegenheid in Canada is vorige maand licht gestegen nadat het banenrapport van januari de wenkbrauwen deed fronsen bij economen die anticipeerden op een vertraging van de arbeidsmarkt dit jaar.

In haar arbeidskrachtenenquête vrijdag zei Statistics Canada dat de economie in februari 22.000 banen heeft toegevoegd, met een stijging van de werkgelegenheid in de particuliere sector.

Het federale agentschap zei dat het werkloosheidspercentage van het land stabiel bleef op vijf procent en in de buurt van laagterecords zweefde.

Het grootste deel van de banengroei werd gerealiseerd in de gezondheidszorg en sociale bijstand, het openbaar bestuur en de nutsbedrijven. Ondertussen gingen banen verloren in het bedrijfsleven, de bouw en andere ondersteunende diensten.

In januari voegde de economie 150.000 banen toe, aanzienlijk beter dan de prognoses.

Hoewel de omstandigheden op de arbeidsmarkt redelijk goed blijven – met een werkloosheid net boven het laagste niveau ooit van 4,9 procent – toonde het laatste rapport van Statistics Canada een terugkeer naar een meer bescheiden groei van de werkgelegenheid.

Verwacht wordt dat de werkloosheid de komende maanden zal stijgen doordat hoge rentetarieven de bestedingen bemoeilijken, waardoor de economie afremt.

Tekenen van die vertraging zijn al zichtbaar. In het vierde kwartaal was de Canadese economie aan het watertrappelen, met een groei van nul procent.

Omdat betaalbaarheid voor veel Canadezen voorop staat, laat het laatste banenrapport zien dat de kloof tussen loongroei en inflatie kleiner wordt. Het gemiddelde uurloon was in februari 5,4 procent hoger dan een jaar geleden, terwijl de inflatie op jaarbasis in januari 5,9 procent bedroeg.

De Bank of Canada, die werkt aan het terugdringen van de hoge inflatie in het land, heeft haar bezorgdheid geuit dat een aanhoudende loonstijging van vier tot vijf procent het moeilijker zal maken om terug te keren naar de inflatiedoelstelling van twee procent.

Maar de centrale bank zegt te verwachten dat de arbeidsmarkt de komende maanden zal versoepelen, omdat hogere rentetarieven de uitgaven van mensen en bedrijven vertragen.

Bij haar laatste renteaankondiging hield de Bank of Canada haar beleidsrente stabiel op 4,5 procent, het hoogste sinds 2007.

Hoewel de hoge rentetarieven al hun tol hebben geëist, is het volledige effect nog in het verschiet, aangezien economen schatten dat het tot twee jaar kan duren voordat renteverhogingen door de economie worden verwerkt.