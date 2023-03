Enkele van ’s werelds grootste centrale banken kwamen zondag bijeen om te voorkomen dat een bankencrisis zich verder verspreidde, toen de Zwitserse autoriteiten zondag UBS Group AG overhaalden om concurrent Credit Suisse Group AG te kopen in een historische deal.

UBS betaalt 3 miljard Zwitserse frank ($ 4,4 miljard Cdn) voor de 167-jarige Credit Suisse en neemt tot $ 5,4 miljard US ($ 7,4 miljard Cdn) aan verliezen in een deal die wordt ondersteund door een enorme Zwitserse garantie en die naar verwachting tegen het einde zal worden afgerond van 2023.

Kort na de aankondiging laat op zondag kwamen de Amerikaanse Federal Reserve, de Europese Centrale Bank en andere grote centrale banken met verklaringen om de markten gerust te stellen die zijn omvergeworpen door een bankencrisis die begon met de ineenstorting van twee regionale Amerikaanse banken eerder deze maand.

S&P 500 en Nasdaq-futures stegen elk met 0,4 procent, wat beide eerdere winsten teruggaf. Nieuw-Zeeland daalde bij de opening en Australische aandelen openden met een verlies van 0,5 procent. De safe-haven dollar verloor terrein ten opzichte van het Britse pond en de euro, maar steeg ten opzichte van de yen.

De druk op UBS hielp de deal van zondag te bezegelen.

Colm Kelleher, voorzitter van de raad van bestuur van UBS, en Karin Keller-Sutter, federaal raadslid en hoofd van het federale ministerie van financiën, wonen zondag een persconferentie bij in Bern, Zwitserland. (Denis Balibouse/Reuters)

“Het is een historische dag in Zwitserland, en eerlijk gezegd hadden we gehoopt dat die dag niet zou komen”, zei UBS-voorzitter Colm Kelleher tegen analisten tijdens een telefonische vergadering. “Ik wil duidelijk maken dat hoewel we geen discussies zijn gestart, we van mening zijn dat deze transactie financieel aantrekkelijk is voor de aandeelhouders van UBS”, aldus Kelleher.

UBS-topman Ralph Hamers zei dat er nog veel details moeten worden uitgewerkt.

“Ik weet dat er nog vragen moeten zijn die we niet hebben kunnen beantwoorden”, zei hij. “En dat begrijp ik en ik wil er zelfs mijn excuses voor aanbieden.”

In een wereldwijde reactie die sinds het hoogtepunt van de pandemie niet meer is gezien, zei de Fed dat ze zich had aangesloten bij centrale banken in Canada, Engeland, Japan, de EU en Zwitserland in een gecoördineerde actie om de marktliquiditeit te verbeteren. De ECB beloofde de banken in de eurozone indien nodig te steunen met leningen, eraan toevoegend dat de Zwitserse redding van Credit Suisse “instrumenteel” was om de rust te herstellen.

KIJK | De grootste bank van Zwitserland wil Credit Suisse overnemen: UBS neemt tijdens de crisis rivaliserende bank Credit Suisse over De Zwitserse regering heeft versneld goedkeuring verleend aan de overname van de noodlijdende rivaal Credit Suisse door de grootste bank van het land, UBS, om een ​​bankencrisis te voorkomen. Experts zeggen dat het een weerspiegeling is van moeilijke financiële tijden.

Fed-voorzitter Jerome Powell en de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen verwelkomden de aankondiging door de Zwitserse autoriteiten. Ook de Bank of England prees de Zwitsers.

“De grotere risico-omgeving voor financiële instellingen leidt tot het beheren van kapitaal en het nemen van risico’s, minder en meer conservatieve investeringen en leningen, en onvermijdelijk lagere groei”, zegt Lloyd Blankfein, voormalig voorzitter en CEO van Goldman Sachs Group Inc.

“Hoewel sommige banken zijn opgehangen door slecht beheerd, geconcentreerd risico, is het algehele banksysteem buitengewoon goed gekapitaliseerd en aanzienlijk strakker gereguleerd dan in voorgaande uitdagende tijden.”

LUISTEREN | Hoe Credit Suisse een crisispunt bereikte: De huidige19:15 uurHoe Credit Suisse een crisispunt bereikte Twee Amerikaanse banken stortten in minder dan een week in elkaar, terwijl in Europa Credit Suisse op de rand van de afgrond stond voordat de Zwitserse centrale bank tussenbeide kwam met een lening. Zijn er implicaties voor de Canadese banksector? Matt Galloway praat met Eric Reguly, hoofd van het Europese bureau van The Globe and Mail; en Kenneth Rogoff, hoogleraar economie aan de Harvard University en voormalig hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds.

Het Zwitserse bankhuwelijk volgt op inspanningen in Europa en de Verenigde Staten om de sector te ondersteunen sinds de ineenstorting van de Amerikaanse kredietverstrekkers Silicon Valley Bank en Signature Bank.

Sommige investeerders verwelkomden de stappen van het weekend, maar namen een voorzichtige houding aan.

“Als de markten geen andere slepende problemen opsnuiven, zou dit volgens mij behoorlijk positief moeten zijn”, zegt Brian Jacobsen, senior investeringsstrateeg bij Allspring Global Investments.

Er blijven problemen in de Amerikaanse banksector, waar bankaandelen onder druk bleven staan ​​ondanks een actie van verschillende grote banken om $30 miljard ($41 miljoen Cdn) te storten in First Republic Bank, een instelling die werd opgeschrikt door de mislukkingen van Silicon Valley en Signature Bank.

KIJK | Grote Amerikaanse geldschieters storten miljarden om te voorkomen dat First Republic Bank instort: Grote Amerikaanse geldschieters storten 30 miljard dollar om te voorkomen dat First Republic Bank instort Enkele van de beste geldschieters van Amerika hebben 30 miljard dollar gestort bij First Republic Bank om een ​​nieuwe mogelijke ineenstorting van een Amerikaanse bank te voorkomen. Juggernauts zoals JP Morgan, Wells Fargo en Bank of America waren betrokken bij het reddingspakket.

Op zondag zag First Republic zijn kredietratings door S&P Global dieper naar de rommelstatus verlagen, die zei dat de infusie van deposito’s de liquiditeitsproblemen mogelijk niet zal oplossen.

Amerikaanse bankdeposito’s zijn gestabiliseerd, waarbij de uitstroom vertraagt ​​of stopt en in sommige gevallen omkeert, zei een Amerikaanse functionaris op zondag, eraan toevoegend dat de problemen van Credit Suisse geen verband houden met recente depositoruns op Amerikaanse banken en dat Amerikaanse banken een beperkte blootstelling aan Credit Suisse hebben.

De Amerikaanse Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) is ondertussen van plan om het verkoopproces voor Silicon Valley Bank opnieuw op te starten, waarbij de toezichthouder streeft naar een mogelijke ontbinding van de geldschieter, volgens mensen die bekend zijn met de zaak.

Beslissende tussenkomst

De tussenkomst komt nadat twee bronnen Reuters eerder op zondag vertelden dat grote banken in Europa naar de Fed en de ECB keken om in te grijpen met sterkere signalen van steun om besmetting tegen te gaan.

De euro, het pond en de Australische dollar stegen allemaal met ongeveer 0,4 procent ten opzichte van de greenback, wat wijst op een zekere risicobereidheid in de markten.

“Bankaandelen zouden op het nieuws moeten stijgen, maar het is voorbarig om alles duidelijk te maken”, zegt Michael Rosen, chief investment officer van Angeles Investments in Californië.

LUISTEREN | Het dalende vertrouwen van het publiek in financiële instellingen: Het zondagsmagazine18:31Politiek econoom John Rapley over het dalende vertrouwen van het publiek in financiële instellingen De gevolgen van de ineenstorting van Silicon Valley Bank stortten de financiële sector van de wereld in een tumultueuze week van ups en downs, en de rimpeleffecten houden aan, wat leidt tot zorgen over een dreigende bankencrisis vergelijkbaar met de crash van 2008. Ondanks alle onzekerheid, John Rapley , een Canadese politiek econoom aan de Universiteit van Cambridge, gelooft dat de wereldeconomie niet op de rand van chaos staat. De auteur van Twilight of the Money Gods: Economics as a Religion and How It All Went Wrong voegt zich bij David Common om uit te leggen waarom strengere regelgeving voor banken zou kunnen helpen het vertrouwen van het publiek in de economie te herstellen, en waar met name Canada rekening mee moet houden in het huidige klimaat .

UBS-voorzitter Colm Kelleher zei tijdens een persconferentie dat het de investeringsbank van Credit Suisse, die wereldwijd duizenden werknemers heeft, zal afbouwen. UBS zei dat het tegen 2027 een jaarlijkse kostenbesparing van ongeveer $ 7 miljard US ($ 9,6 miljard Cdn) verwacht.

De Zwitserse centrale bank zei dat de deal van zondag 100 miljard Zwitserse frank ($ 148 miljard Cdn) omvat aan liquiditeitssteun voor UBS en Credit Suisse.

Credit Suisse-aandeelhouders ontvangen 1 UBS-aandeel voor elke 22,48 Credit Suisse-aandelen, wat overeenkomt met 0,76 Zwitserse frank per aandeel voor een totaalbedrag van 3 miljard frank, aldus UBS.

Het aandeel Credit Suisse verloor vorige week een kwart van zijn waarde. De bank werd gedwongen $ 54 miljard US ($ 74 miljard Cdn) aan financiering van de centrale bank aan te boren terwijl ze probeerde te herstellen van schandalen die het vertrouwen hebben ondermijnd.

Onder de deal met UBS zijn sommige obligatiehouders van Credit Suisse grote verliezers. De Zwitserse toezichthouder heeft besloten dat Credit Suisse-obligaties met een nominale waarde van $ 17 miljard US ($ 25 miljard Cdn) op nul zullen worden gewaardeerd, wat een aantal houders van de schuld boos maakte die dachten dat ze beter beschermd zouden zijn dan aandeelhouders in een reddingsovereenkomst aangekondigd op Zondag.