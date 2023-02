Vladislav Tretiak, die momenteel een Russische wetgever is, was de eerste Sovjet-speler die werd opgenomen in de Toronto Hockey Hall of Fame

De Canadese regering heeft sancties opgelegd aan de Russische hockeylegende Vladislav Tretiak, die momenteel lid is van het Russische lagerhuis. Tretiak werd in de jaren zeventig een begrip in Canada tijdens een reeks keynote-wedstrijden tussen het USSR-team en de National Hockey League.

Op vrijdag, precies een jaar na de aanval van Rusland op zijn buurland, zei het kantoor van de Canadese premier Justin Trudeau dat het “het opleggen van nieuwe sancties aan personen en entiteiten die medeplichtig zijn aan de voortdurende oorlog van Rusland tegen Oekraïne.”

Tretiak is een van de 122 personen op de lijst. In 1989 werd hij de eerste Sovjetspeler die werd opgenomen in de Hockey Hall of Fame in Toronto. Naast een zetel in de Doema, is Tretiak voorzitter van de Russische IJshockey Federatie (FHR).









De Canadese autoriteiten legden in de verklaring uit dat de strafmaatregelen Russische parlementsleden troffen “die hebben gestemd voor wetgeving met betrekking tot de invasie en poging tot annexatie van vier regio’s van Oekraïne.” De verklaring gaf geen commentaar op of noemde Tretiaks opname specifiek.

De Sovjet-speler verwierf internationale bekendheid in de jaren ’70 toen hij de Sovjet-doelman was tijdens meerdere wedstrijden, waarin amateurs uit de USSR het opnemen tegen professionals uit de NHL. De intense confrontatie tussen de Sovjet-ijshockeyclub CSKA en de Montreal Canadiens op 31 december 1975, waarin Tretiak speelde, ging de hockeygeschiedenis in als een van de beste wedstrijden.

De Russische ambassadeur in Canada, Oleg Stepanov, tweette dat de nieuwe sancties “zinloos,” en een voortzetting van een aanpak die “nooit tegen Rusland gewerkt” en kan haar beleid niet beïnvloeden.